Meghan sa strachuje o otca a Harry? Verejne ŽARTUJE: Opäť si rýpol do kráľovskej rodiny!

Princ Harry.
Princ Harry. (Zdroj: SITA)
LOS ANGELES - Včera sme na Topkách informovali o zlom zdravotnom stave otca Meghan Markle, Thomasa Markle. Ten musel podstúpiť urgentnú operáciu, pri ktorej mu amputovali nohu. No zatiaľ čo vojvodkyňa sa strachuje, jej manžel, princ Harry si robí verejne žarty. Opäť si rýpol do kráľovskej rodiny!

Princ Harry si opäť neodpustil rýpanie do vlastnej kráľovskej rodiny. Na vianočnom obede Britsko-americkej obchodnej rady v Santa Monice vystúpil ako čestný hosť - a spustil lavínu smiechu a reakcií. Vo svojom prejave totiž prirovnal život v monarchii k obľúbenému britskému seriálu Downton Abbey. 

„Ľudia sa ma často pýtajú, či vyrastať v kráľovskej rodine bolo ako v Downtone,“ začal Harry. „Áno... ale len jeden z tých svetov je plný drámy, intríg, okázalých večerí a sobášov s Američankami. A ten druhý je televízny seriál,“ odkázal ironicky. 

Princ Harry.
Princ Harry.  (Zdroj: SITA)

Vojvoda zo Sussexu sa dotkol aj nadchádzajúcich Majstrovstiev sveta vo futbale 2026, ktoré budú hostiť USA, Kanada a Mexiko. Žartom odkázal, že sa teší na Britov prichádzajúcich "spoza veľkej mláky" - ak sa im teda podarí prejsť cez colnicu a Imigračný a colný úrad. 

Len dva dni predtým sa Harry objavil aj v americkej late-night show Stephena Colberta. Predstieral, že hľadá konkurz na úlohu princa vo vianočnej romantickej komédii a podpichol Američanov. „Ste posadnutí Vianocami a zjavne aj kráľovskou rodinou, tak prečo nie?“

A keď Colbert namietol, že Američania nie sú až takí posadnutí monarchiou, Harry si rypol aj do prezidenta. „Naozaj? Počul som, že ste si zvolili kráľa,“ zahlásil, čím narážal na Donalda Trumpa, ktorý sa vo februári na sociálnej sieti označil kráľovským titulom. No kým Harry veselo žartuje, Meghan Markle rieši vážnu rodinnú situáciu. 

Jej otec Thomas Markle podstúpil zákrok, pri ktorom mu amputovali ľavú nohu. Meghan so svojím otcom neudržiava kontakt už od svadby v roku 2018, keď sa prevalilo, že naaranžova paparazzi fotky a podľa jej slov jej klamal o kontakte s novinármi. Napriek napätým vzťahom však otca v týchto dňoch kontaktovala. 

