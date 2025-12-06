Otcovi Meghan Markle museli amputovať nohu: KONEČNE sa mu ozvala!

FILIPÍNY - Vyjadrila mu svoju podporu! V médiách sa v uplynulých dňoch objavili správy o vážnych zdravotných problémoch muža menom Thomas Markle (81), ktorý je verejnosti známy ako svokor princa Harryho. Dcéra Meghan s ním dlhé roky nekomunikovala... Aktuálna situácia ju však prinútila konať!
Ako uvádza magazín PEOPLE, Meghan sa ozvala svojmu otcovi hneď po tom, ako sa z médií dozvedela, že musel podstúpiť urgentnú operáciu, pri ktorej mu amputovali nohu. „Môžem potvrdiť, že kontaktovala svojho otca,” uviedla jej hovorkyňa. Akú formu kontaktu zvolila a čo mu odkázala, nie je známe.
Thomas Markle skončil v nemocnici po tom, ako v utorok skolaboval vo svojom dome na Filipínach, kde momentálne so synom Thomasom žije. Jeho stav bol vážny a kritický. Nevlastný brat vojvodkyne Meghan napokon pre Daily Mail prezradil, že otcovi museli pod kolenom amputovať nohu. „Najskôr zmodrala a potom sčernela,” uviedol. Lekári musia teraz všetko dôsledne sledovať a zabrániť prípadnej infekcii.
Meghan prerušila kontakt so svojím otcom Thomasom niekedy v roku 2018. Dôvodom bolo to, že sa dohadoval s paparazzmi, komunikoval s novinármi a nerešpektoval jej požiadavky. V posledných rokoch ho sužovali viaceré zdravotné problémy, vrátane mozgovej príhody v roku 2022. Nebolo známe, že by ho vojvodkyňa vtedy kontaktovala.