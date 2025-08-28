Hviezdu Sexu v meste by ste na ulici NESPOZNALI: SEXICA? Omyl, veď vyzerá ako BABIČKA!

NEW YORK - Fanúšikovia by ju zrejme nespoznali! Sarah Jessica Parker (60), hviezda legendárneho seriálu Sex v meste, sa počas cesty na nákup ukázala v úplne inom svetle. Bez mejkapu, s vlasmi stiahnutými do drdolu a za tmavými okuliarmi pôsobila skôr ako nenápadná babička než hollywoodska sexica.
Sarah Jessica Parker, ikonická Carrie Bradshaw zo seriálu Sex v meste, šokovala fanúšikov svojím najnovším vzhľadom. Slávna herečka sa nedávno objavila v newyorskej štvrti Hamptons, kde si vyrazila na bežný nákup.
Namiesto očarujúcej divy, ktorá na červenom koberci žiari v luxusných róbach a s perfektne upravenými vlasmi, sa objavila žena, ktorú by ste na prvý pohľad možno ani nespoznali. Svoje typické blond kučery si stiahla do jednoduchého drdolu, tvár si schovala za obrovské tmavé okuliare a bez mejkapu pôsobila omnoho staršie.
Z diaľky by ju človek skôr tipoval na nenápadnú dôchodkyňu než na hollywoodsku hviezdu. Aj keď Sarah Jessica Parker patrí medzi najštýlovejšie ženy sveta a módny priemysel ju dodnes zbožňuje, jej civilný vzhľad na ulici ukazuje úplne inú tvár. Sarah Jessica Parker dokazuje, že aj tie najväčšie hviezdy sú v súkromí úplne obyčajní ľudia.
