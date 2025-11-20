Hviezda Sexu v meste ZMENILA IMIDŽ: Nový účes a... Všetkým ukazovala PODPRSENKU!

NEW YORK - Herečka Cynthia Nixon (59), ktorú celý svet pozná ako Mirandu zo Sexu v meste, prekvapila fanúšikov aj fotografov na premiére tretej série The Gilded Age v New Yorku – a to poriadne odvážnym outfitom aj úplne novým imidžom!
Cynthia sa na červenom koberci objavila v čiernom saku bez topu, a tak všetkým bez hanby ukazovala čiernu podprsenku. K tomu zladila plisovaná sukňu a sexi čierne lodičky na vysokom opätku, a všetkým dokázala, že v 59 rokoch ešte zďaleka nepatrí do starého železa. Navyše odprezentovala aj svoj nový účes.
Cynthia stavila na oveľa svetlejší blond odtieň a uhladený pixie strih, ktorý jej dodal moderný a dravý look. Hoci ju fanúšikovia majú v pamäti ako ryšavku Mirandu Hobbs, Cynthia je v skutočnosti prirodzená blondínka. A nie je to prvýkrát, čo experimentuje s farbou – v úvode And Just Like That dokonca nosila šedivé vlasy, aby jej postava odrážala realitu žien počas pandémie.
Pozrite, ako teraz vyzerá!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%