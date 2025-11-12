Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

Vážna NEHODA známeho moderátora: Zrážka na DIAĽNICI D1 vo vysokej rýchlosti!

Luboš Xaver Veselý Zobraziť galériu (3)
Luboš Xaver Veselý (Zdroj: Profimedia)
PRAHA - Moderátor a bývalá hviezda českého rádia Frekvence 1 Luboš Xaver Veselý (56) sa minulý týždeň doslova druhýkrát narodil. Mal totiž vážnu dopravné nehodu. Na diaľnici do jeho auta vo vysokej rýchlosti narazil vlek dodávky!

Ako informuje Blesk.cz, k nehode došlo v polovici minulého týždňa na českej diaľnici D1. No hoci zrážka vyzerala desivo, našťastie sa nikomu nič nestalo. „Mal som dopravnú nehodu na diaľnici. Je to vec, ktorá vás vydesí až do večera... Našťastie sa nikomu nič nestalo,“ odhalil Xaver na streamovacej platforme Youtube. 

Prezradil tiež, že za volantom auta nesedel on, ale jeho šofér. „Pán s dodávkou a s vlekom sa chcel narvať do ľavého pruhu, aby nás predbehol a zavesil sa za kamión. Zabudol ale, že má za sebou vlek...“ opísal osudné chvíle moderátor. Najprv vraj započul, ako si šofér zanadával a potom už cez okno videl, že zrážke vo vysokej rýchlosti nebude možné zabrániť. 

Luboš Xaver Veselý
Zobraziť galériu (3)
Luboš Xaver Veselý  (Zdroj: Youtube.com/Luboš Xaver Veselý)

„Tým vlekom celú pravú stranu môjho auta očesal,“ odhalil Veselý, ktorý je okrem iného aj členom Rady Českej televízie. „Bol to hrozný šok a hrozný zvuk,“ priznal. Našťastie sa však nikomu nič vážne nestalo. Fatálnym následkom predišiel šofér svojou pohotovosťou. „Pán šofér, ktorý ma viezol, reagoval skvetlo a v zlomku sekundy,“ dodal. 

Xaver Veselý patril medzi najvýraznejšie osobnosti rádia Frekvence 1, kde dlhé roky pôsobil ako moderátor. Najskôr viedol populárnu dopoludňajšiu reláciu Křížový výslech, neskôr poludňajšiu show Xaver na Frekvence 1. V roku 2011 sa stal tvárou známeho publicistického programu Pressklub, ktorý neskôr vystriedala nočná relácia Živá noc.

V období od júna 2019 do júla 2021 moderoval v Českom rozhlase reláciu Xaver a host. Od mája 2020 je členom Rady Českej televízie, teda orgánu dohliadajúceho na fungovanie verejnoprávneho vysielateľa. Popri tom už desať rokov prevádzkuje vlastnú internetovú televíziu XTV, kde vedie rozhovory so známymi osobnosťami z politiky, médií aj spoločenského života.

Luboš Xaver Veselý
Zobraziť galériu (3)
Luboš Xaver Veselý  (Zdroj: Youtube.com/Luboš Xaver Veselý)

