Ťažko chorá Céline Dion sa prihovorila fanúšikom: Takto teraz vyzerá!

LOS ANGELES - Potešila mnohých! O talente a obrovskom nadaní speváčky Céline Dion (57) by sa dalo hovoriť hodiny a hodiny. V roku 2022 oznámila svetu zdrvujúcu správu. A to, že trpí zriedkavou neurologickou chorobou, kvôli ktorej nemôže už vystupovať tak, akoby si želala. Raz za čas sa však fanúšikom prihovorí prostredníctvom sociálnych sietí. Urobila tak aj v týchto dňoch.
V USA nedávno oslavovali Deň vďakyvzdania. Pri tej príležitosti viaceré celebrity zverejnili na svojich profiloch na sociálnych sieťach rôzne odkazy. Jeden pridala aj slávna speváčka Céline Dion. Tá zdôraznila, že v tento výnimočný deň je vhodným časom spomaliť a ďakovať za to, čo máme. „Som vďačná za moju rodinu, ktorá pre mňa znamená celý svet,” uviedla umelkyňa. „Stretnutie sa s tými, ktorých milujete, je silná vec,” povedala tiež okrem iného. Svoj príspevok uzavrela prianím mieru, radosti a vďačnosti aj za tie najmenšie veci v našich životoch.
Pohľad na speváčku nepochybne potešil mnohých jej priaznivcov. Ako prezrádzajú viaceré komentáre, ľudia si všimli, že Dion na záberoch pôsobí spokojne a vyzerá skvele. „Prechádza si náročným obdobím, ale aj tak z nej ide akýsi optimizmus,” znie jeden z vybraných komentárov.
Céline Dion bola v roku 2022 nútená zrušiť svoje koncertné turné a vystúpenia. Dôvodom bolo, že jej lekári diagnostikovali syndróm stuhnutého človeka - SPS. Ide o vzácne ochorenie, ktoré spôsobuje bolestivé kŕče a náhle stuhnutie svalov. Jedinec, ktorý ňou trpí, máva problémy s pohyblivosťou, stabilitou a výrazne to zasahuje do každodenného života. Choroba je nevyliečiteľná, v niektorých prípadoch je príznaky možné zmierniť.
