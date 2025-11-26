Smutná správa z Hollywoodu: Zomrela hviezda Dannyho jedenástky!

LOS ANGELES - Hollywood zasiahla ďalšia smutná správa. Vo veku 84 rokov zomrel herec Michael DeLano, známy z filmov Dannyho jedenástka, Komando, či zo seriálu Charlieho anjeli. Smutnú správu potvrdila jeho manželka Jean pri príležitosti jeho 85. narodenín. Mesiac to tajila!
Podľa jej slov herec zomrel ešte minulý mesiac v nemocnici v Las Vegas, kde dvojica spolu žila viac ako tri desaťročia. Osudným sa mu stal infarkt. „Bol mojím partnerom 38 rokov. Navždy zostane v mojom srdci,“ uviedla Jean DeLano.
Michael, rodným menom Michael Ace Del Fatti, sa narodil v roku 1940 vo Virgínii. Priezvisko si zmenil na DeLano po tom, čo videl rovnaký nápis na neónovej reklame hotela - vraj mu to okamžite "sadlo na jazyk". Svoju kariéru začínal netradične - ako tanečník v populárnej šou Dick Clark´s American Bandstand. Neskôr slúžil ako výsadkár v armáde a po návrate sa naplno vrhol na herectvo.
Preslávil sa úlohami v známych seriáloch 70. rokov - Rhoda, Firehouse či Supertrain. Diváci si ho však najviac spájajú s úlohou manažéra kasína Walsha v hollywoodskom trháku Dannyho jedenástka (2001), kde hral po boku Andyho Garcíu a Georgea Clooneyho. Rovnakú postavu si zopakoval aj v pokračovaní Dannyho dvanástka.
Neskôr sa objavil aj v CSI: Kriminálka Las Vegas, vo filme Moje čučoriedkové noci a svoju poslednú úlohu stvárnil v roku 20121 v seriáli Milionový lekár.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%