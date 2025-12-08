Obrovský ŠOK: Žena tvrdí, že je biologickou matkou Miley Cyrus... Mala vraj 12, keď ju porodila!

LOS ANGELES - V rodine Cyrusovcov to poriadne vrie! Billy Ray Cyrus (64) čelil šokujúcej žalobe od istej Jayme Lee, ktorá tvrdí, že je skutočnou biologickou matkou Miley Cyrus (33). Podľa nej mala Miley porodiť ešte ako 12-ročná. Spevák tieto tvrdenia okamžite označil za falošné a absurdné!
Ako informuje Page Six, Lee v žalobe podanej v máji uviedla, že mala s Billym Rayom a Tish Cyrus uzavrieť "súkromnú adopčnú dohodu". Tvrdila, že jej sľúbili, že môže dať Miley meno a že bude pracovať ak ojej opatrovateľka a učiteľka klavíra. Neskôr však podľa nej Cyrusovci všetok kontakt s ňou prerušili a dokonca sa jej mali vyhrážať políciou.
Žena obvinila Billyho Raya a Tish z podvodu, porušenia zmluvy a úmyselného spôsobenia emociálnej ujmy. Domáhala sa aj testov DNA, ktoré mali potvrdiť jej údajné materstvo. Už po pár mesiacoch však sudca celý prípad zmietol zo stola. V októbri žiadosť o proces zamietol a 20. novembra Billy Ray požiadal o úplné zrušenie všetkých jej tvrdení. Tvrdil, že žaloba bola podaná len s cieľom jeho rodinu obťažovať.
5. decembra následne súd žalobu definitívne zamietol a proznal Billymu Rayovi náhradu trov právnikov. Jeho právnik pre médiá uviedol, že celý prípad bol uzavretý "s konečnou platnosťou". Billy Ray a Tish majú spolu tri deti - Miley (33), Braisona (31) a Noah (25). Okrem toho Billy adoptoval aj Tishine staršie deti Brandi a Tracea. Manželia sa rozviedli v roku 2022 po takmer 30 rokoch.