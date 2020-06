20 rokov po obľúbenom seriáli: Takto teraz vyzerá hviezda Dawsonovho sveta

Joshua Jackson sa narodil 11. júna 1978. S hraním prišiel do styku už ako 13-ročný a kým získal rolu v Dawnsonovom svete, účinkoval už vo viac ako 10 filmoch.

Zdroj: TriStar Pictures

Kým sa nakrúcal tento seriál, objavil sa aj v niekoľkých filmoch, napríklad Veľmi nebezpečné známosti či Dannyho parťáci, kde si zahral sám seba v pokrovej scéne s Bradom Pittom a Georgom Clooneym.

Potom si zahral vo filmoch ako Tiene Toskánska, Americano či Aurora Borealis, kde sa stretol s hviezdami ako Harvey Keitel, Dennis Hopper či Donald Sutherland.

Zdroj: Telefilm Canada

Neskôr dostal jednu z hlavných úloh v seriáli Fringe a v sezóne 2008/2009 išlo o druhý najúspešnejší seriál hneď po Mentalistovi.

Hneď po skončení naskočil do projektu Aféra, potom do seriálu When They See Us a jeho nateraz posledným je Little Fires Everywhere.

Zdroj: Showtime

Keď účinkoval v Dawsonovom svete, chodil s Katie Holmes, herečka tvrdí, že Joshua bol jej prvá láska. 10 rokov strávil vo vzťahu s herečkou Diane Kruger. V roku 2018 sa dal dokopy s modelkou Jodie Turner-Smith, vzali sa v decembri 2019 a v apríli 2020 sa im narodil syn.