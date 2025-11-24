Lady Gaga radikálne ZMENILA IMIDŽ: Platinová blond je minulosťou!

PARÍŽ – Lady Gaga opäť raz prekvapila! Svetoznáma speváčka, ktorú fanúšikovia poznajú najmä s ikonickou platinovou blond, sa rozhodla pre radikálnu zmenu. V uliciach Paríža sa ukázala s dlhými čiernymi kučerami, ktoré jej dodali temnejší, dramatický look.
Gaga (39) sa v piatok večer objavila pred reštauráciou Laurent, odkiaľ vyšla oblečená v pastelovo zelenom hodvábnom kostýme, čiernej braletke a so slnečnými okuliarmi. Vlasy mala voľne rozpustené a vlny jej padali až na hruď — pôsobila výrazne inak než zvyčajne.
Posledné dni trávi v Paríži, kde má prestávku medzi koncertami svojho Mayhem Ball Tour. Po sobotnom vystúpení v Accor Arene sa presunie do Austrálie, kde začne sériu koncertov už 5. decembra.
Nový účes je výraznou zmenou oproti tomu, ako vyzerala len pred pár týždňami, keď ju v Miláne zachytili počas nakrúcania jej malej úlohy v pripravovanom pokračovaní filmu „Diabol nosí Pradu“. Vtedy pútala pozornosť ružovým outfitom, vysokými saténovými lodičkami Christian Louboutin a zladeným kompletom značky Matières Fécales.
Tmavé vlasy však pre Gagu nie sú ničím nezvyčajným. V septembri sa objavila s podobným účesom pri príchode do štúdia Stephena Colberta a tmavý účes nosila aj na Grammy 2025, kde zaujala čiernymi koženými šatami so šnurovaním a výraznými ramenami od dizajnéra Samuela Lewisa. Čiernu farbu vlasov mala aj minulý august, keď spolu s Brunom Marsom propagovala spoločný singel „Die With a Smile“.
