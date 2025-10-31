Obrovská RANA pre slávnu Lady Gagu: Zomrela jej milovaná stará mama!

NEW JERSEY - Speváčka Lady Gaga (38) prežíva ťažké chvíle. Jej milovaná stará mama Angelina Calderone Germanotta zomrela vo veku 94 rokov, len pár dní pred svojimi 95. narodeninami. Posledná rozlúčka sa konala 17. októbra v meste Pompton Plains v štáte New Jersey, kde sa s ňou v tichosti rozlúčila rodina aj najbližší priatelia.
Ako informuje TMZ, Angelina bola matkou Gagineho otca Joea Germanottu a považovaná za srdce celej rodiny. So svojou slávnou vnučkou mala veľmi blízky vzťah – Gaga po nej dokonca zdedila časť svojho mena. Jej celé meno znie Stefani Joanne Angelina Germanotta, čo speváčka často označuje za poctu rodinnej histórii a svojim talianskym koreňom.
Angelina bola silná žena s veľkým srdcom. V roku 2021 prehovorila pre denník New York Daily News po tom, ako boli unesené dva Gagine francúzske buldogy a ich venčiteľ skončil vážne zranený. „Žijeme v krutom svete,“ povedala vtedy. „Modlím sa, aby sa ten mladý muž uzdravil, a dúfam, že psy budú nájdené živé a zdravé. Rodina je zničená. Je veľmi smutné, že sa takéto veci vôbec dejú.“
Lady Gaga sa zatiaľ k smrti svojej starej mamy verejne nevyjadrila. Podľa amerických médií však bola s Angelinou v úzkom kontakte a ich puto bolo mimoriadne silné.