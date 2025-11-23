Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Po krádeži ĎALŠÍ incident v Louvri: Influenceri obišli ochranku a... Múzeum zvažuje právne kroky!

PARÍŽ - Dvaja belgickí influenceri zavesili v parížskom múzeu Louvre na stenu vlastné podobizne. Po približne troch minútach si obraz všimli zamestnanci múzea a odstránili ho, potvrdila agentúre DPA hovorkyňa Louvru.

Influenceri Neal Remmerie a Senne Haverbeke, ktorí sú známi predovšetkým na sociálnej sieti TikTok, vlastný obraz umiestnili neďaleko svetoznámej Mony Lisy od Leonarda da Vinciho. O prípade v utorok (18. 11.) informuje server Brussel Times.

Takmer mesiac po tom, čo zatiaľ neznámi páchatelia ukradli z najnavštevovanejšieho múzea sveta vzácne šperky v hodnote približne 88 miliónov eur, sa dvom mladíkom podarilo prepašovať cez bezpečnostné kontroly rozložený obrazový rám.

Vo videu, ktoré mladíci po svojej akcii zverejnili, vysvetľujú, že priniesli do múzea rozobratý rám z lega a rozdelili si jednotlivé dieliky medzi seba. Po bezpečnostnej kontrole rám zostavili a umiestnili doň prinesený obraz, ktorý namaľoval jeden z nich v štýle starých majstrov.

Hovorkyňa Louvru zdôraznila, že kocky lega, papier, ani obojstranná lepiaca páska nie sú v múzeu zakázané. K žiadnej škode síce nedošlo, ale múzeum chce proti belgickým mladíkom podniknúť právne kroky.

Kvôli prísnym bezpečnostným opatreniam pri obraze Mony Lisy nemohli muži svoj obraz zavesiť bližšie k svetoznámemu obrazu Leonarda da Vinciho. Po svojom čine múzeum urýchlene opustili.

