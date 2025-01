Slávna speváčka naložila svojmu ex: Mal ju okradnúť… Ich spoločným deťom nekúpil na Vianoce žiadny darček!

Cardi B (Zdroj: SITA)

Vzťah slávnej dvojice nebol nikdy príliš idylický a ich problémy vyvrcholili počas minulého roka, kedy speváčka podala žiadosť o rozvod. Len pár dní po tom, ako sa to dozvedela verejnosť sa však ukázalo, že Cardi B čaká ich ďalšie spoločné dieťa. Dvojica má spolu dcéru Kulture (6), syna Wavea (3) a v septemrbi sa im narodila ďalšia dcéra. Offset má však z predchádzajúcich vzťahov ďalšie 3 deti.

Speváčka však počas tohto týždňa vo svojom živom vysielaní na sociálnej sieti X svojmu bývalému partnerovi poriadne naložila. Jeho a jeho matku najskôr obvinila, že ju okradli. „Ty a tvoja mama ste ma okradli. Povedala som vám, aby ste sa so mnou prestali zahrávať," povedala podľa magzínu Billboard speváčka.

Tá sa však dotkla aj ďalšej veci, ktorá ju poriadne vytočila. Raper totiž nemal ich spoločným deťom na Vianoce kúpiť ani jeden darček a podľa nej to mal byť spôsob, ako sa jej mal pomstiť. „Tak veľmi ľúbiš naše deti, že si im na Vianoce nič nekúpil. Ale išiel si do New Yorku, aby si kúpil darčeky svojim ostatným deťom. Spravil si to, aby si ma naštval. Boli sme v pohode, nič sme spolu nemali, ale boli sme v pohode. Prestaň sa so mnou ku*va hrať," nebrala si servítku pred ústa slávna hudobníčka.

Cardi B (Zdroj: SITA)