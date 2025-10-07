Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

Nicole Kidman na verejnosti po prevalení ROZVODU: Zmenený IMIDŽ a... Aha, s kým bola!

Nicole Kidman
Nicole Kidman (Zdroj: SITA)
PARÍŽ - Len pár dní po tom, ako oznámila rozchod s Keithom Urbanom, sa Nicole Kidman ukázala v Paríži. S novým imidžom a aha, kto jej robil spoločnosť!

Len niekoľko dní po tom, ako Nicole Kidman potvrdila koniec svojho 19-ročného manželstva s Keithom Urbanom, sa opäť objavila na verejnosti. Hollywoodska hviezda bola v pondelok večer jednou z najväčších osobností na podujatí v Paríži. A s novým imidžom! Nicole si dala ofinu, ktorá jej dodala mladistvejší vzhľad. Spoločnosť jej na prestížnej prehliadke Chanel počas parížskeho týždňa módy robili dcéry, Sunday Rose (17) a Faith Margaret (14).

Kidman pôsobila vyrovnane a usmievavo, keď pózovala fotografom v elegantnej kombinácii bielej košele a džínsov. Jej staršia dcéra Sunday zvolila červený bezrukávnik a džínsy, zatiaľ čo Faith doplnila čierne krátke šaty džínsovou bundou v odtieni bielenej modrej. Nicole Kidman len nedávno podala žiadosť o rozvod, pričom ako dôvod uviedla nezmieriteľné rozdiely.

Nicole Kidman na verejnosti
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: SITA)

Zdroj z prostredia hudobného priemyslu v Nashville pre Daily Mail uviedol, že Urban už údajne randí s mladšou hudobníčkou. Zdroje z blízkeho okolia herečky tvrdia, že správy o Urbanovom novom vzťahu pre ňu neboli ľahké. Spevák, ktorý momentálne býva vo vlastnom dome v Nashville, údajne neprejavuje záujem o zmierenie. Manželia sa naposledy objavili spolu na verejnosti v júni tohto roku počas zápasu majstrovstiev sveta vo futbale v Nashville.

Nicole Kidman na verejnosti
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Profimedia)

Päťdesiatosemročná herečka sa napriek osobným turbulenciám sústreďuje na nové projekty a rodinu, ktorá zostáva jej oporou. Nicole Kidman bola v minulosti vydatá za Toma Cruisa (63). Ich manželstvo trvalo 11 rokov, od roku 1990 do 2001, a spoločne si adoptovali dve deti – Isabellu (32) a Connora (30).

