Z hviezdy šou Jackass je ŽENÁČ: Novomanželov oddával ikonický režisér!

LOS ANGELES - Bláznivá hviezda Jackassu, 54-ročný Johnny Knoxville, vstúpil do manželstva s kostýmovou návrhárkou Emily Ting. A nebol by to Knoxville, keby aj svadba nemala poriadny šmrnc — obrad im totiž viedol ikonický režisér John Waters!
Svoje „áno“ si povedali pod holým nebom v intímnej atmosfére iba s najbližšou rodinou a priateľmi. Na fotkách, ktoré Knoxville zverejnil na Instagrame, žiaria obaja šťastím - a nechýbal ani ich štvornohý miláčik Bucket, ktorý si to na svadbe zjavne užíval tiež. „Dnes sme sa s Emily vzali a som najšťastnejší chlap vo vesmíre,“ napísal nadšený herec. A v štýle jemu typickom dodal, že sa ide odhlásiť z Instagramu, „lebo je svadobná noc“.
Dvojica sa spoznala pri natáčaní filmu Jackass Forever, na ktorom Emily Ting pracovala ako kostýmová návrhárka. Knoxville má za sebou dve manželstvá a tri deti. Z prvého manželstva s Melanie Lynn Clapp má dcéru Madison (29) a s bývalou partnerkou Naomi Nelson má dvoch synov — Rocka (15) a Arla (14).
