Slávny zabávač odišiel z liečebne: To, čo plánuje, je šialené!

Ako informuje tmz.com, Bam Margera "odvykačku" predčasne ukončil a plánuje stráviť pár dní v Las Vegas. Niekdajšia hviezda série Jackass podstupovala liečbu v San Diegu a pomôcť sa mu snažil bývalý basketbalista Lamar Odom. Jeho snaha však bol márna. Bam to v pondelok vzdal.

„Lamar sa veľmi snažil, aby sa Bam vrátil späť do centra a úspešne dokončil liečbu. Napokon sa dohodli aspoň na to, že týždeň pobudne u neho doma. Lamar ho stále povzbudzuje, aby to nevzdával,” uviedol k tomu dobre informovaný zdroj.

Bam je podľa všetkého myšlienkami už inde. Viacerým priateľom sa zdôveril, že sa chystá do Las Vagas, čo v jeho prípade nie je vôbec dobrý nápad...

Bam Margera nastúpil na odvykačku 7. júna po tom, čo ho zadržali policajti. Na sociálnych sieťach totiž zverejnil video, v ktorom tvrdil, že spácha samovraždu, ak sa nestretne so svojím synom. Dôvodom, prečo jeho žena odmieta, aby s ním bol v kontakte, sú práve jeho problémy so závislosťou.