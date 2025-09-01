Hviezdna herečka v Benátkach šokovala róbou: To sú MŔTVE VTÁKY? Uff, strašidelné!

BENÁTKY - Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach sa pravidelne zúčastňujú tie najzvučnejšie mená svetového šoubiznisu. Premiéru filmu Father Mother Sister Brother si nenechala ujsť ani oceňovaná Cate Blanchett (56). A zaujala šatami, ktoré si na seba obliekla... Niektorí jej tlieskali, no iných znechutila. To sú mŕtve vtáky? Uff, strašidelné!
Oceňovaná herečka na seba strhla všetku pozornosť v nápadných šatách s objemnou sukňou, ktorá bola zložená z vrstiev tmavosivého peria. Priliehavý korzet zvýraznil jej štíhly driek a plynulo prechádzal do prepracovanej krídľovej sukne, ktorá sa za ňou vznášala pri chôdzi po červenom koberci - pripomínala tak vtála v lete.
Niektorých svojou odvážnou róbou ohúrila... No iní boli doslova znechutení. „Prečo? Sú to mŕtve vtáky?“ pýtal sa jeden z komentujúcich. „Čo to je? Veľké NIE,“ pridal sa ďalší. „Tieto šaty sa mi nepáčia, prepáč, môj názor! Sú strašidelné...“ napísal ďalší a ďalší sa pýtal: „Koľko vtákov ste zabili pre tieto šaty?“ Treba však povedať, že krídla neboli reálne, ale povystrihované z rifľoviny. Aký máte názor na ne vy?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%