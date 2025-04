Oscarová Cate Blanchett (55) šokovala fanúšikov: Prehovorila o konci hereckej kariéry!

Cate Blanchett (Zdroj: SITA)

Cate Blanchett sa počas niekoľkých dekád vo svete šoubiznisu vypracovala na jednu z najznámejších herečiek sveta. Počas kariéry si zahrala vo viacerých slávnych počinoch, ako je napríklad filmová séria Pár prsteňov. O jej talente hovoria aj mnohé ocenenia vrátane 2 Oscarov.

V najnovšom rozhovore však naznačila, že jej herecká kariéra by sa mohla skončiť oveľa skôr, než by si jej fanúšikovia priali. „Moja rodina stále prevracia oči, keď to hovorím, ale to, že chcem skončiť s herectvom, myslím vážne. Je veľmi veľa iných vecí, ktoré chcem v živote robiť,“ uviedla umelkyňa, ktorú citoval The Mirror.

Jedným z dôvodov, prečo premýšľa nad koncom, je zrejme aj to, že si podľa jej slov stále nezvykla na postavenie, ktoré jej herectvo prinieslo. „Keď idete do talk šou alebo do takéhoto rozhovoru a potom uvidíte nejaké ukážky, ktoré sú zvýraznené, tak to znie veľmi hlasne, a ja taká nie som. Väčší zmysel dávam, keď som vo filme. Dlho som si zvykala na to, kým som sa cítila komfortne s tým, že som na fotkách. Vždy som cítila, že som na okraji všetkých vecí a vždy ma prekvapilo, keď som niekam patrila,“ doplnila Blanchett.

