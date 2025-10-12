Dráma na koncerte hviezdnej speváčky: Nepochopiteľné správanie fanúšikov, tvrdý zásah ochranky!

MIAMI – Americká speváčka Billie Eilish (23) bude chcieť na nedávny koncert v Miami zrejme čo najskôr zabudnúť. Kvôli jednému fanúšikovi totiž zažila nepríjemný moment, ktorý musel vyriešiť až tvrdý zásah ochranky.
Jedna z najväčších hudobných hviezd súčasnosti sa vrámci svojho turné s názvom Hit Me Hard and Soft predstavila pred pár dňami aj v Miami. Na tento koncert však nebude spomínať najlepšie kvôli hlúposti jedného z fanúšikov.
Počas toho, ako sa zdravila s divákmi pod pódiom, ju totiž jeden z nich schmatol a následne skončila na zemi. Z videí, ktoré od incidentu kolujú sociálnymi sieťami je vidieť, že na situáciu okamžite zareagovala aj jej ochranka, ktorá tvrdo zasiahla.
Podobných útokov na umelcov na koncertoch sa v priebehu posledných rokov udialo pomerne dosť. Svoje o tom vedia napríklad Harry Styles, Kelsea Ballerini či Bebe Rexha a vyzerá to tak, že niektorí fanúšikovia sú skrátka nepoučiteľní.