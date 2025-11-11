Údajná Beckhamova milenka sa vyzliekla: NAHÉ FOTO zo sauny!

NÓRSKO- Rebecca Loos, kedysi známa ako asistentka Davida Beckhama, dnes žije úplne iným životom. Teraz však zaujala fanúšikov odvážnou fotografiou z drevenej sauny. Úplne nahá!
Rebecca Loos dnes žije úplne iným životom, než keď sa pred dvoma desaťročiami stala centrom jedného z najväčších škandálov v šoubiznise. Žena, ktorá v roku 2004 tvrdila, že mala aféru so svojím vtedajším šéfom Davidom Beckhamom, sa dnes prezentuje ako wellness a joga guru žijúca v nórskych horách. Na svojom Instagrame nedávno zverejnila fotku, na ktorej sedí nahá v drevenej saune, zahalená len uterákom.
V príspevku prezradila, že saunu pre ňu postavil jej manžel, nórsky lekár Sven Christjar Skaiaa, za ktorého je vydatá už 13 rokov. Spolu vychovávajú dvoch synov v odľahlej horskej oblasti, kde si vytvorili pokojný rodinný život. K odvážnej fotografii napísala: „Príspevok číslo 1000!!! Tisíc zachytených momentov. Som nesmierne vďačná, že ste súčasťou tejto cesty. A áno... on to vyrobil. S láskou. Viem, že som mala šťastie.“
Po škandále z roku 2004, keď tvrdila, že mala štvormesačný pomer s Beckhamom počas jeho pôsobenia v Reale Madrid, sa jej meno objavovalo na všetkých titulkách. David Beckham obvinenia vždy dôrazne popieral a s manželkou Victoriou sa napriek všetkému rozhodli zostať spolu. Loos si vtedy vybudovala krátku kariéru televíznej hviezdy – objavila sa v reality šou Celebrity Love Island či The Farm, nafotila titulky pre Playboy, no napokon sa z verejného života úplne stiahla.