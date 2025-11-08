Aktuálne FOTO dcéry Beckhamovcov: Pozrite, z Harper rastie NÁDHERNÁ ŽENA!

LONDÝN - Tá sa im teda vydarila! David Beckham (50) má za sebou jeden z najviac výnimočných dní svojho života. Počas uplynulého týždňa ho totiž kráľ Karol III. pasoval za rytiera. Tento triumf oslavoval v spoločnosti milovanej rodiny. A značnú pozornosť na seba strhla jeho krásna 14-ročná dcéra Harper.
David Beckham sa netajil tým, že z tejto pocty má obrovskú radosť. „Mnohí ľudia vedia, že som veľký vlastenec a milujem svoju krajinu. Vždy som hovoril, že monarchia je pre moju rodinu veľmi dôležitá,” uviedol okrem iného rodák z východného Londýna. Ten dostal toto prestížne vyznamenanie za jeho služby vo futbale a aj charitatívnu činnosť.
Z Davida Beckhama je rytier: Krásne vyznanie od manželky Victorie a výnimočný dar!
Tento výnimočný moment svojho života oslávil Beckham v spoločnosti rodiny a priateľov. Večierok usporiadal v luxusnej reštaurácii Gordona Ramsayho, pred ktorou sa zišli aj bulvárni fotografi. Tým sa podarilo nafotiť napríklad aj dcéru Beckhamovcov. Harper mala na sebe model z kolekcie jej matky, v ktorom vyzerala úplne úchvatne. Rastie z nej krásavica, čo poviete?
