Najmladší Beckham (20) randí s o 9 rokov staršou ženou: Zvalila sa na nich vlna KRITIKY!

LONDÝN -Najmladší syn legendárneho futbalistu Davida Beckhama (49) a módnej ikony Victorie Beckham (50), Cruz Beckham (20), má už rok po svojom boku krásnu hudobníčku Jackie Apostel (29). No hoci dvojica žiari šťastím, ich vzťah sa stal terčom kritiky!
Syn Beckhamovcov (19) poriadne prekvapil: Začal si s takmer o 10 rokov staršou speváčkou!
Pod príspevkom Victorie z Paris Fashion Weeku sa objavil nepríjemný komentár. Jeden z followerov napísal: „Prečo 29-ročná žena randí s 20-ročným?“ a dodal, že hovorí práve o Jackie a Cruzovi. Ďalší to okomentoval slovami: „To je dosť divné.“ Komentáre sa objavili pod fotkou, kde Victoria pózuje s manželom Davidom, deťmi Romeom, Cruzom a Harper, bývalou šéfredaktorkou Vogue Annou Wintour a práve Jackie Apostel.
A Jackie tieto komentáre neprešla mlčaním a odpovedala ako dáma – no s poriadnou dávkou sebavedomia. „Pretože je láskavý, vtipný, inteligentný, starostlivý, cieľavedomý, zrelý, talentovaný, verný – a navyše aj poriadne fešák,“ napísala. A fanúšikovia jej dali za pravdu. „Krásne povedané, prajem vám veľa šťastia!“ reagoval jeden. Ďalší dodal: „Nie je to čudné, hovorí sa tomu láska – a nikoho iného do toho nič.“
Iná komentujúca zas priznala: „Môj manžel je o osem rokov mladší a je to to najlepšie rozhodnutie v živote!“ Dvojica spolu randí od júna 2024 a svoj vzťah oficiálne potvrdila na Instagrame v októbri 2024. Vyzerá to, že Cruz Beckham je po uši zamilovaný – a jeho priateľka vie, ako si poradiť s hejtermi.
