Ich vzťah rozpútal u Beckhamovcov VOJNU: 4 mesiace po rozchode sa dali opäť dokopy!

LONDÝN - V rodine Beckhamovcov to opäť vrie! Syn slávneho futbalistu Davida Beckhama (49) a módnej ikony Victorie Beckham (50), Romeo Beckham (22), sa po rozchode vrátil k svojej bývalej priateľke Kim Turnbull (21). A to len pár mesiacov po tom, čo ich rozdelila rodinná vojna!
Napätie v rodine Beckhamovcov: Bývalá priateľka Brooklyna začala chodiť s jeho bratom!
Romeo a krásna modelka Kim tvorili pár takmer sedem mesiacov, kým sa v apríli rozišli. V tom čase to už v rodine Beckhamovcov poriadne vrelo– najmä kvôli hádke medzi Romeom a jeho starším bratom Brooklynom Beckhamom (25). Podľa zahraničných médií mala byť dôvodom napätia údajný románik medzi Kim a Brooklynom, ešte predtým, ako spoznal svoju manželku Nicolu Peltz (29).
Kim síce všetky dohady poprela a tvrdila, že s Brooklynom išlo len o „priateľstvo zo školských čias“, no Nicola sa vraj v jej prítomnosti necítila dobre. Dokonca sa hovorilo, že práve ona obviňovala Kim z rozkolu medzi bratmi.
Fanúšikovia začali tušiť, že sa medzi Romeom a Kim opäť niečo deje, keď Romeo „lajkol“ jej fotku na sociálnej sieti Instagram– prvýkrát od rozchodu. Krátko nato ich spozorovali spolu na Veľkej cene Formuly 1 v Singapure, kde pôsobili veľmi uvoľnene a spokojne. O pár dní neskôr Romeo zareagoval na ďalší Kimin príspevok, tentoraz v bikinách. A bolo jasné, že niečo sa deje.
A teraz Romeo všetky dohady ukončil – na Instagrame zverejnil čiernobielu zrkadlovú selfie, na ktorej stojí po boku Kim, zababušenej v šále. Tým jasne ukázal, že ich láska opäť kvitne. Ich zmierenie prichádza v čase, keď napätie medzi Brooklynom a zvyškom rodiny Beckhamovcov stále neutícha. Najstarší syn totiž neprišiel na premiéru Netflix dokumentu o svojej matke Victorii, čím len potvrdil, že vzťahy medzi nimi sú stále chladné.
Podľa zdroja z blízkeho okolia Brooklyn „chce viesť pokojný život bez drámy“ po boku Nicoly. „Vybudovali si svoj vlastný svet, kde sú šťastní. Chcú, aby sa všetko urovnalo prirodzene,“ uviedol zdroj. Napriek tomu Victoria počas premiéry na syna nezabudla – Brooklyna spomenula v prejave a v dokumente sa objaví aj krátky záber na neho a Nicolu. Vyzerá to teda, že Romeo a Kim si k sebe opäť našli cestu – aj napriek tomu, že ich láska kedysi rozdelila celú rodinu Beckhamovcov.