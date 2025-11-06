Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

Sexi kráska provokovala v spoločnosti: Kontrola pŕs rovno na červenom koberci!

Brooks Nader Zobraziť galériu (12)
Brooks Nader (Zdroj: Profimedia)
NEW YORK - Svojej povesti ostala verná! Modelka a televízna hviezdička Brooks Nader (28) je zvyknutá byť stredobodom pozornosti kdekoľvek sa objaví. Inak tomu nebolo ani na podujatí The Glamour Women of the Year Award, kde sa objavila v poriadne provokatívnom outfite.

Brooks Nader má síce peknú tváričku a zvykne sa tváriť ako také neviniatko, ale v skutočnosti je to zmyselná dračica. Svoje by o tom vedel hovoriť zrejme aj španielsky tenista Carlos Alcaraz, s ktorým údajne mala románik. 

Sexi blondínka veľmi dobre vie, ako zvýrazniť svoj šarm a čo jej pristane. Vždy, keď sa objaví v spoločnosti, nielen chlapi ju zahrnú obdivnými pohľadmi. Inak tomu nebolo ani na akcii, ktorú v týchto dňoch usporiadal Glamour magazín. Ten každý rok udeľuje ocenenie výnimočným ženám z rôznych oblastí. 

Brooks pri tej príležitosti stavila na róbu červenej farby s odvážnym výstrihom, ktorý dokonale zvýraznil jej prednosti. Doplnila ich luxusnými šperkami a na jednotku bola upravená aj jej vizáž. A hoci blondínku nešlo prehliadnuť, predsa len si pozornosť ešte trošku "poistila". Pred očami fotografov si bez ostychu naprávala prsia. 

Mercedes GLC s technológiou EQ sa predstavil na Slovensku
V novej inscenácii Bezočivec si hlavnú hrdinku zahrá slabozraká pedagogička Kristína Mičudová
Tréner Jaroslav Kentoš pred dvojzápasom 21-ky s Kazachstanom a Anglickom
Ťažká nehoda na Liptove: Motocyklista sa čelne zrazil s kamiónom, na miesto letel vrtuľník!
Na väčšine Slovenska sa môže v piatok ráno vyskytnúť hmla
Požiar v Nižnom Nemeckom spôsobil škodu 40-tisíc eur, hasiči zachránili psa
Vodiči, pozor: SHMÚ varuje pred hmlou na väčšine Slovenska v najbližších hodinách. TU platia výstrahy
Škandály Zelenského: Demokracia na Ukrajine sa rozpadá! Prenasledovanie oponentov, Brusel sa hnevá
Maďarsko sa búri voči Bruselu! Orbánova vláda sa rozhodla vykonať revíziu právomocí EÚ
Mladá mamička (†23) sa začala DUSIŤ priamo pred kamarátmi: OSUDNOU sa jej stala alkoholická VÝZVA
Radikálny krok Okamuru: Nariadil zvesenie ukrajinskej vlajky z budovy Poslaneckej snemovne
Sexi kráska provokovala v spoločnosti: Kontrola pŕs rovno na červenom koberci!
Zľahla sa po nej zem? Cibulková je NEZVESTNÁ: Dva týždne po psychickom kolapse nezdvíha ani telefóny
Známeho speváka v škole brutálne šikanovali: Liposukciu podstúpil už ako 13-ročný!
Premiéra filmu Podfukári: Odvážny výstrih známej Slovenky, vtípky Nikodýma a... Rasťo, pozor!
Britka si na párty spravila FOTKU s Willom Smithom... aspoň si to myslela! Internet sa ide potrhať od smiechu
Podľa vedcov hrozí ľuďom s TOUTO krvnou skupinou vyššie riziko cievnej mozgovej príhody!
Bizarné pravidlo z práce: Ak odchádzate od stola, musíte to oznámiť CELÉMU tímu! Šéf chce vedieť, kedy idete na WC
Čierny kocúr, ktorý vraj neveští nič dobré... až kým nezačal vykladať tarot! Jeho predpovede mrazia v kostiach
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Známy investor vsadil stovky miliónov na pád Nvidie a Palantiru: Praskne AI bublina?
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)

KuPS Kuopio – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos zo zápasu Konferenčnej ligy
VIDEO Slovensko zverejnilo nomináciu na záver kvalifikácie: Calzona oznámil fantastickú správu
Slovensko dostalo nakladačku od Švédov: Trojka draftu do NHL nám z ľadu spravila peklo
Správa, ktorej nemôžu uveriť: Dallas Cowboys oznámil šokujúcu tragédiu plnú hrôzy
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Zamatová roláda: Recept na luxusný vianočný dezert
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver

Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
4 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú pretras vo vzťahoch: Jedno z nich sa pripravuje na nevídaný úspech a financie
Škandály Zelenského: Demokracia na Ukrajine sa rozpadá! Prenasledovanie oponentov, Brusel sa hnevá
Mladá mamička (†23) sa začala DUSIŤ priamo pred kamarátmi: OSUDNOU sa jej stala alkoholická VÝZVA
RODINNÁ VOJNA v českej politike, EMOTÍVNY prejav poslanca Okamuru: Môj brat predstavuje vážnu bezpečnostnú HROZBU!
Putinove tajomstvá: Svoje obrovské majetky pred verejnosťou tají! TOTO je dôvod

