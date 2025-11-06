Sexi kráska provokovala v spoločnosti: Kontrola pŕs rovno na červenom koberci!

NEW YORK - Svojej povesti ostala verná! Modelka a televízna hviezdička Brooks Nader (28) je zvyknutá byť stredobodom pozornosti kdekoľvek sa objaví. Inak tomu nebolo ani na podujatí The Glamour Women of the Year Award, kde sa objavila v poriadne provokatívnom outfite.
Brooks Nader má síce peknú tváričku a zvykne sa tváriť ako také neviniatko, ale v skutočnosti je to zmyselná dračica. Svoje by o tom vedel hovoriť zrejme aj španielsky tenista Carlos Alcaraz, s ktorým údajne mala románik.
Sexi blondínka veľmi dobre vie, ako zvýrazniť svoj šarm a čo jej pristane. Vždy, keď sa objaví v spoločnosti, nielen chlapi ju zahrnú obdivnými pohľadmi. Inak tomu nebolo ani na akcii, ktorú v týchto dňoch usporiadal Glamour magazín. Ten každý rok udeľuje ocenenie výnimočným ženám z rôznych oblastí.
Brooks pri tej príležitosti stavila na róbu červenej farby s odvážnym výstrihom, ktorý dokonale zvýraznil jej prednosti. Doplnila ich luxusnými šperkami a na jednotku bola upravená aj jej vizáž. A hoci blondínku nešlo prehliadnuť, predsa len si pozornosť ešte trošku "poistila". Pred očami fotografov si bez ostychu naprávala prsia.
