Známeho speváka v škole brutálne šikanovali: Liposukciu podstúpil už ako 13-ročný!

LONDÝN - Podelil sa o svoju skúsenosť! Sam Smith (33) sa môže pochváliť veľmi úspešnou speváckou kariérou ovenčenou prestížnymi cenami. V posledných rokoch však púta pozornosť aj tým, že sa identifikuje ako nebinárna osoba. V nedávnom rozhovore si zaspomínal na obdobie dospievania... A otvorenosťou prekvapil!
Sam Smith bol nedávno hosťom v podcaste Podcrushed, kde hovoril napríklad o tom, že kým so svojou sexuálnou orientáciou v období dospievania nemal problém, jeho hmotnosť ho veľmi potrápila. „Brutálne sa mi za to posmievali,” uviedol uznávaný umelec, ktorého okrem nadváhy sužovali aj zväčšujúce sa prsia.
Keď mal Sam 13 rokov, v oblasti hrudníka podstúpil liposukciu. „Boli na to všetky možné dôvody. Nemohol som ísť plávať, prezliekať sa v škole v šatni bolo peklo,” zaspomínal si spevák a dodal, že jeho rodičia mu boli veľkou oporou. V rozhovore otvorene priznal, že jednoducho miluje jedlo, a tak strážiť si nejakým spôsobom svoju hmotnosť je pre neho náročné.
Zhruba v roku 2023 pocítil Smith akýsi zlom a svoje telo už vníma inak. Podľa vlastných slov sa naučil sám seba milovať. „Aj mama mi hovorí, že čím som starší, tým menej riešim, čo si o mne ľudia myslia. Má pravdu,” dodal.
Talentovaný spevák otvorene hovorí aj o tom, že trpel záchvatmi úzkosti a paniky, čo mu bránilo vystupovať. Odborníci mu diagnostikovali aj obsedantno-kompulzívnu poruchu. „Moje duševné zdravie sa neustále mení. Raz som hore, potom dole. Je ako voda,” povedal k tomu umelec, ktorý sa naučil so svojimi ťažkosťami pracovať.