BOLESTIVÝ pohľad na manželku Davida Hasselhoffa: Fúha, to bude vážne!

CALABASAS - Manželka hviezdy seriálu Pobrežná hliadka Davida Hasselhoffa zažila poriadne nepríjemný moment. Počas rekreačnej jazdy na bicykli ju z ničoho nič chytila silná bolesť chrbta, kvôli ktorej musela zastaviť a odchádzala zohnutá v predklone. Fúha, to bude asi vážne!
Zdá sa, že manželka legendárneho herca Davida Hasselhoffa, niekdajšia modelka Hayley Roberts Hasselhoff, prežíva nepríjemné chvíle. Počas jazdy na bicykli ulicami slnečného Calabasasu v Kalifornii ju totiž z ničoho nič rozbolel chrbát. Keď z bicykla zosadla, viditeľne sa trápila s obrovskou bolesťou. Dokonca odchádzala v predklone, čo naznačuje, že ju zrejme seklo.
Zatiaľ nie je známe, či musela vyhľadať lekársku pomoc, no všetko naznačuje, že ju čaká pár dní oddychu a regenerácie. Nie je žiadnym tajomstvom, že Hayley sa dlhodobo venuje zdravému životnému štýlu a pohybu, no aj tí najaktívnejší občas narazia na limity svojho tela. Dúfajme teda, že pôjde len o dočasné preťaženie – a že bolesť rýchlo pominie.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%