TRAPAS mladej hviezdičky (20): Ups, fotografom sa naskytol pohľad rovno medzi jej nohy!

LOS ANGELES - Na luxusnej párty v Los Angeles zažiarila v nápadnej červenočiernej róbe. No ešte predtým sa mladej internetovej hviezde stal poriadny trapas. Ups!
Mladá internetová hviezda Dafne Keen, ktorú na sociálnej sieti Instagram sleduje viac ako 2 milióny ľudí, sa nedávno objavila na exkluzívnej párty v Los Angeles. Mladá hviezda zvolila na večer odvážny model šiat. Zažiarila v červenočiernej róbe, ktorá jej obopla dokonalú figúru.
Pri príchode ju ale postihol menší trapas. Počas toho, ako vystupovala z auta, ju zradili jej šaty a fotografom sa naskytol pohľad rovno medzi jej nohy. Spodná bielizeň jej ladila so zvyškom outfitu. Nuž, aj takéto niečo sa občas stane. Dafne pôsobila tak, že si z toho ťažkú hlavu nerobí. Pozrite, ako jej to na akcii pristalo!