Hviezdnemu moderátorovi došla trpezlivosť: Vojna so susedmi ho dohnala k radikálnemu kroku!

LONDÝN – Britský moderátor Ant McPartlin (49) si v posledných rokoch budoval doslova dom snov. To sa však zmenilo po tom, čo sa dostal do nepríjemného sporu so susedmi, ktorý skončil až radikálnym krokom, ktorý ovplyvní celú jeho rodinu.
Ant McPartlin tvorí spolu s kolegom Declanom Donnellym jednu z najslávnejších moderátorských dvojíc nielen vo Veľkej Británii, ale aj celom svete. Prvý menovaný však v posledných mesiacoch musel riešiť veľký problém.
Svoj dom v londýnskej časti Wimbledon si totiž spoločne so svojou manželkou od roku 2019, kedy ho kúpili, prerábali na ich vysnívané miesto. To sa zmenilo začiatkom minulého roka, kedy chceli vypíliť stromy na ich pozemku.
Tie však boli chránené, avšak moderátor dostal výnimku. To sa ale nepáčilo jeho susedom, ktorí proti výrubu začali bojovať všetkými možnými prostriedkami. Žiadny z plánov na renováciu, ktorá sa mala konať v časti, kde rastú stromy, sa napokon nezrealizoval a McPartlin zrejme definitívne stratil trpezlivosť.
Daily Mail totiž informoval, že sa spoločne s partnerkou rozhodli dom predať a nájsť si nové hniezdočko lásky. „Do svojho vysnívaného domu investovali stovky tisíc libier, ale teraz sa rozhodli presťahovať sa niekam inam. Je to prekvapujúce, vzhľadom na to, koľko do neho investovali, ale Ant má dosť peňazí, aby investoval do ďalšieho domu a zariadil ho presne podľa svojich predstáv,“ uviedol zdroj.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%