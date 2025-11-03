Moderátorka obvinená z VRAŽDY vlastnej mamy: Brutálny útok NOŽOM!

WICHITA – Spojené štáty americké šokoval desivý prípad z mesta Wichita v Kansase. Bývalá televízna moderátorka Angelynn Mock (47), známa z miestnej stanice Fox 2 v St. Louis, bola zatknutá pre podozrenie z vraždy svojej 80-ročnej matky, Anity Avers.
Podľa informácií denníka Daily Mail našli políciou privolaní záchranári staršiu ženu v posteli s viacerými bodnými ranami. Napriek okamžitému prevozu do nemocnice sa ju už nepodarilo zachrániť. Polícia vo Wichite uviedla, že na miesto činu dorazila okolo ôsmej ráno. Pred domom našli Mock celú od krvi, zatiaľ čo jej matka ležala vo vnútri vážne zranená.
Suseda Alyssa Castro pre miestne médium KAKE opísala, že keď prechádzala autom okolo domu, videla Angelynn v šoku a celú zakrvavenú. „Prišla k nám a prosila o pomoc,“ povedala Castro. Podľa jej slov jej priateľ požičal Mock mobilný telefón – žena však s telefónom ušla. Angelynn Mock je momentálne vo väzbe v okrese Sedgwick, kde čaká na ďalší postup vyšetrovania. Súd jej stanovil kauciu vo výške 1 milión dolárov.
Prípad vyvolal v USA obrovský rozruch – ešte pred niekoľkými rokmi bola Mock známou a obľúbenou tvárou televíznych obrazoviek. Dnes čelí obvineniu z jedného z najstrašnejších zločinov – vraždy vlastnej matky.