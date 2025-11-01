Halloween svetových hviezd: Hororový klaun, strapaté kura a... Sám doma išiel za ZÁCHOD!

LOS ANGELES/NEW YORK - Zatiaľ čo začiatok novembra patrí spomínaniu na našich zosnulých blízkych, posledný októbrový deň mnohí oslavujú Halloween. Sociálne siete tak doslova zaplavili strašidelné či menej strašidelné masky. A za čo sa prezliekli svetové hviezdy? Jeden bol za hororového klauna, ďalší za strapaté kura a... Hviezda Sám doma išla za ZÁCHOD!
Ed Sheeran, spevák
Ed Sheeran (Zdroj: Instagram ES)
Alyssa Milano, herečka
Alyssa Milano (Zdroj: Instagram AM)
Anne Hathaway, herečka
Anne Hathaway (Zdroj: Instagram AH)
Vanessa Hudgens, herečka
Vanessa Hudgens (Zdroj: Instagram VH)
Mariah Carey, speváčka
Mariah Carey (Zdroj: Instagram MC)
Macaulay Culkin, herec
Macaulay Culkin (Zdroj: Instagram MC)
Ethan Hawke, herec
Ethan Hawke (Zdroj: Instagram EH)
