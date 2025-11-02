Princezna ze mlejna po 30 rokoch: Aha, ako dnes vyzerá krásna Eliška!

PRAHA - Po dlhšom čase sa herečka Andrea Černá (48), známa najmä ako rozprávková Eliška z legendárneho filmu Princezná ze mlejna, objavila v spoločnosti. Aha, ako dnes vyzerá!
Zdeněk Troška má na konte veľa počinov – ako napríklad Slunce, seno, jahody, Kameňák či Babovřesky. Medzi nimi aj legendárna rozprávka Princezna ze mlejna, ktorá mala premiéru v roku 1994. Ústredné postavy stvárnili Jindřich a Eliška, teda herec Radek Valenta a herečka Andrea Čurná.
A práve ona sa po rokoch opäť objavila na očiach verejnosti. Ukázala sa na slávnostnom odovzdávaní divadelných cien Thálie 2025 v Národnom divadle v Prahe. Film Princezná ze mlejna patrí medzi najobľúbenejšie české rozprávky deväťdesiatych rokov. Dej rozprávky sa odohráva v juhočeskej dedinke, kde sa Jindřich v jeden deň rozhodne, že ide do sveta, aby oslobodil zakliatú princeznú.
Cestou sa ocitne v strašidelnom mlyne, kde žije krásna Eliška. O tú bojujú čert, vodník, aj starý boháč. Avšak jej srdce patrí niekomu inému... Andrea Černá sa vďaka úlohe Elišky stala jednou z najpamätnejších tvárí českých rozprávok. Dnes, aj po viac ako tridsiatich rokoch od premiéry, je dôkazom, že skutočný pôvab a charizma nestarnú.
