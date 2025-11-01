Halloweenske šialenstvo Heidi Klum: Opäť odrovnala fanúšikov... Pozor, nieže sa na ňu pozriete!

NEW YORK - Heidi Klum opäť nesklamala. Svojim halloweenskym kostýmom odrovnala fanúšikov. Pozor, nieže sa na ňu pozriete!
Nie je tajomstvom, že modelka Heidi Klum je Halloweenom posadnutá. Jej masky sú doslova hitom internetu každý rok. A ani tentoraz americký sviatok nevynechala a fanúšikovia z nej doslova odpadli. Už nedočkavo čakali, čo sa z nej maskéri tentoraz urobia. Na sociálnej sieti postupne odhaľovala proces, no do poslednej chvíle fanúšikovia netušili nič.
A Heidi prekonala samu seba! 52-ročná supermodelka sa prezliekla za mytologickú medúzu a predviedla sa každoročnej halloweenskej párty v New Yorku, ktorú organizuje. Jej manžel Tom Kaulitz bol prezlečený za gréckeho vojaka, ktorý keď sa na medúzu pozrel, skamenel. „Šťastný Heidiween. Nepozerajte sa príliš dlho, inak skameniete," napísala Heidi k videu na Instagrame.
Nie nadarmo sa hovorí, že Heidi je kráľovná Halloweenu. Veď pozrite! V minulosti sa Heidi prezliekla za Fionu zo Shreka, Betty Boop, Jessicu Rabbit či mimozemšťana E.T.
