Ady Hajdu bol SUSED Ondreja Nepelu: V TOMTO bol športovec iný ako všetci ostatní!

BRATISLAVA - Slávnostná premiéra filmu Nepela prilákala množstvo známych osobností. Dlhoočakávanú snímku Gregora Valentoviča si nenechal ujsť ani Ady Hajdu, pre ktorého má krasokorčuliarska legenda v spomienkach špeciálne miesto.
Film Nepela rozpráva o najťažšom období života legendárneho krasokorčuliara Ondreja Nepelu, ktorý po zisku olympijského zlata túžil po slobode, no namiesto nej zažil tlak režimu. Zároveň je citlivou sondou do duše mimoriadne talentovaného človeka, ktorý hľadá svoju identitu. Na svojom vrchole prežíva nielen radosť z úspechu, ale aj smútok, obavy a zneistenie, ktoré pramenia z jeho inakosti.
Ady si spomína, že ako deti o Nepelovi hovorili často, najmä keď sa začal objavovať v televízii a získavať úspechy. A hoci vtedy ešte netušil, že sa ich "sused z Trnavskej" stane nielen športovou ikonou, ale aj symbolom odvahy, už vtedy si uvedomoval, že žije blízko niekoho výnimočného. „Ja s Nepelom mám spojené susedstvo a bol som unesený z toho, kam to až dotiahol,“ hovorí Ady. Pri otázke, či sa aj on sám niekedy postavil na ľad, však herec reagoval typicky po svojom – s humorom. Filmová rola krasokorčuliara by bola preňho... veď počúvajte.