Vážna NEHODA priateľky Liama Paynea (†31): Rozbila luxusné Lamborghini!

LOS ANGELES - Priateľka zosnulého speváka Liama Payna (†31), Kate Cassidy, odhalila, že bola účastníčkou vážnej dopravnej nehody. Jej nové Lamborghini skončilo úplne zničené na krajnici.
Kate o nehode informovala na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila fotografie luxusného modrého auta ešte v pôvodnom stave s popisom „How it started“ („Ako to začalo“). V ďalšom príspevku už ukázala zdemolované auto odstavené na kraji cesty a k záberom pridala výstižný text „How it ended“ („Ako to skončilo“).
Fanúšikovia zostali v šoku a okamžite ju zaplavili správami, v ktorých jej priali skoré zotavenie. Kate bola s Liamom Payneom vo vzťahu až do jeho tragickej smrti, ku ktorej došlo v októbri minulého roka. Odvtedy sa modelka snaží vyrovnať so stratou, no zdá sa, že osud jej ani tentoraz nedoprial pokoj.