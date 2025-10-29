Odvážne FOTO hviezdy populárneho seriálu: 40-ku oslávila ÚPLNE NAHÁ!

LOS ANGELES - Herečka Troian Bellisario, známa z populárneho seriálu Pretty Little Liars, oslávila svoje 40. narodeniny poriadne odvážne! Jej manžel, herec Patrick J. Adams zo seriálu Suits, zverejnil na sociálnych sieťach fotku, na ktorej je úplne nahá!
Adams na Instagrame zverejnil záber, na ktorom Troian leží úplne nahá pri bazéne, otočená na bruchu a pozerá sa do mobilu. Fotka pôsobí nenútene a prirodzene, no zároveň odhaľuje viac, než by mnohí čakali – vidno aj časť jej zadočka. V sérii ďalších záberov herečkin manžel pridal aj intímnejšie momentky – Troian v ľadovom kúpeli, pri hrách s ich dvoma dcérami Aurorou (7) a Elliott (4), či dojemnú fotku z obdobia, keď bola tehotná.
Patrick k príspevku napísal aj dojímavý odkaz: „Neviem, ako to všetko zvládaš, ani ako som mal také šťastie, že to môžem zvládať s tebou, ale prijmem každý jeden okamih, ktorý môžem. Šťastné narodeniny, Troian– si dar, ktorý sa nikdy nezastaví, a každý, kto ťa pozná, to cíti.“ A pokračoval romantickými slovami: „Vždy ideš vpred, nič nenechávaš nedotknuté, žiadny oddych pre neúnavných, žiadne výhovorky, len srdce, odhodlanie a láska. Vždy a vo všetkom.“
Troian sa na Instagrame pochválila aj tým, ako jej manžel pripravil narodeninové prekvapenie – elegantná čierna škatuľa previazaná ružovou stuhou, váza s kvetmi, kniha 1985 od Anthonyho Burgessa a zelené balóny s nápisom “Happy Birthday”. „Opäť raz ten najlepší dávač darčekov,“ napísala s úsmevom a označila manžela. „Som neuveriteľne šťastná,“ dodala.
Troian Bellisario a Patrick J. Adams sú spolu od roku 2009 a manželmi od decembra 2016. Herečka v podcaste Jesseho Tylera Fergusona Dinner’s On Me prezradila, že ich vzťah nebol vždy jednoduchý. Kvôli nabitým hereckým rozvrhom totiž dlhé roky žili na diaľku. „Vždy sme sa smiali, že počet hodín, ktoré sme spolu reálne strávili v jednej miestnosti, je naozaj nízky,“ priznala s humorom. Dodala, že keď sa po dlhšom čase znova stretnú, chvíľu im trvá, kým si zvyknú byť spolu nepretržite.