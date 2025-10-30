Bude SVADBA: Prominentný pár sa ZASNÚBIL!

LOS ANGELES - Hollywoodska kráska Dove Cameron (29) má dôvod na radosť! Podľa zahraničných médií sa po dvoch rokoch randenia zasnúbila so spevákom kapely Måneskin, Damianom Davidom (26).
Herečku zo série Následníci (Descendants) nedávno zachytili paparazzi v uliciach Sydney v Austrálii – po boku svojho fešného talianskeho priateľa. A všetkým padla sánka, keď si všimli obrovský diamantový prsteň na jej ľavej ruke! Fotky zverejnil portál TMZ. Hoci dvojica zatiaľ oficiálne nekomentovala správy o zásnubách, zdroje pre TMZ potvrdili, že nejde len o obyčajný šperk, ale o zásnubný prsteň.
Na záberoch pôsobia ako zamilované hrdličky – ruka v ruke, úsmevy od ucha k uchu. Dove žiarila v elegantnom čiernom kabáte, nohaviciach a bielej košeli, zatiaľ čo Damiano zvolil ležérne čierne polo a nohavice. Len pred pár týždňami sa herečka na sociálnej sieti Instagram rozplývala nad svojím vzťahom. Pri príležitosti ich výročia napísala: „Najlepšie dva roky môjho života. Aspoň raz do týždňa sa rozplačem od dojatia, pretože život s tebou je taký krásny.“
„Milujem ťa spôsobom, ktorý žiadne slová nevystihnú, ale nikdy neprestanem skúšať. Buon anniversario, amore mio.“ Damiano na to reagoval jednoduchým, no dojímavým komentárom: „Najlepšia časť života ❤️.“
Ich láska začala v roku 2023, keď sa Dove objavila na koncerte Måneskin v newyorskej Madison Square Garden. O pár mesiacov ju fanúšikovia spozorovali aj na vystúpení kapely v Brazílii – a tam už bolo jasné, že ide o viac než priateľstvo. Fotografi ich neskôr zachytili pri vášnivom bozku na slávnej pláži Bondi Beach v Sydney, čo potvrdil taliansky magazín Chi.
Verejne svoj vzťah potvrdili vo februári 2024, keď spolu debutovali na červenom koberci počas prestížnej pre-Grammy párty Cliva Davisa – a nešetrili prejavmi náklonnosti. Zaujímavosťou je, že Dove Cameron už raz zasnúbená bola – v rokoch 2013 až 2016 randila a krátko bola zasnúbená so svojím hereckým kolegom Ryanom McCartanom zo seriálu Liv and Maddie.