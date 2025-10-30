Hollywoodsky producent znásilnil a zabil dve ženy: Zhnije v base... Dostal 146 rokov natvrdo!

LOS ANGELES - V americkom Los Angeles padol v stredu rozsudok nad hollywoodskym producentom Davidom Brianom Pearcom, ktorý v roku 2021 znásilnil a smrteľne predávkoval fentanylom dve mladé ženy – modelku Christy Giles a jej kamarátku Hildu Marcelu Cabrales-Arzolu.
Pearce bol už vo februári uznaný vinným z dvoch vrážd prvého stupňa, a teraz súd potvrdil jeho vinu aj v ďalších prípadoch sexuálneho násilia a poslal ho za mreže na dlhých 146 rokov!
Podľa vyšetrovania sa Pearce dopúšťal sexuálnych deliktov na ženách bez milosti celé roky – od roku 2007 až do roku 2021. K desiatkam obetí sa prihlásili ženy, ktoré našli odvahu vystúpiť až po medializácii prípadu smrti Giles a Cabrales-Arzoly. Súd ho uznal vinným z minimálne troch znásilnení, dvoch sexuálnych útokov spáchaných za použitia sily, jedného znásilnenia obete v bezvedomí alebo v spánku a jedného prípadu vynútenej sodomie.
„Tento rozsudok prináša dlho očakávanú spravodlivosť pre Christy Giles, Hildu Cabrales-Arzolu a všetky odvážne ženy, ktoré sa rozhodli prehovoriť,“ uviedol kalifornský právnik Nathan Joseph Hochman. „Tieto ženy nielenže boli brutálne sexuálne napadnuté, ale ich životy im boli vzaté tým najničivejším spôsobom – keď Pearce zneužil fentanyl ako nástroj zločinu,“ dodal.
Tragédia sa odohrala v novembri 2021. Obe ženy spolu s kameramanom Michaelom Ansbachom, ktorý v ten deň natáčal dokument údajne produkovaný Pearcom, zamierili na večierok k jeho známemu Brantovi Osbornovi. Počas noci sa skupina oddávala pitiu a užívaniu kokaínu, neskôr sa presunuli do Pearceovho bytu v Beverly Hills. Tam však zábava nabrala temný obrat. Pearce im podal tekutú extázu (GHB) a fentanyl – smrtiacu kombináciu, ktorá spôsobila predávkovanie oboch žien.
O približne 11 hodín neskôr Pearce spolu s Osbornom odviezli bezvládne telo Christy Giles v aute bez poznávacích značiek a nechali ju pred nemocnicou. Asi o hodinu a pol neskôr rovnako vysadili Cabrales-Arzolu pred inou klinikou. Christy bola už v čase prevozu mŕtva. Hilda Marcelina Cabrales-Arzola prežila ešte jedenásť dní v nemocnici, no nakoniec zomrela na zlyhanie orgánov.
Celý prípad odhalil temnú stránku hollywoodskej smotánky – drogové večierky, zneužívanie žien a mocenské hry v zákulisí filmového priemyslu. Rozsudok nad Davidom Pearcom je síce neskorou, no dôležitou pripomienkou, že žiadna sláva ani bohatstvo neospravedlňuje zločin.