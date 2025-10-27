Známu herečku POTRÁPILI plavky: Stačilo málo a... Ukázala by všetko!

MALIBU - Počas natáčania plážových scén v Malibu sa herečka Bella Podaras ocitla v úsmevnej situácii – pri behu po piesku jej takmer skĺzol spodný diel bikín, čo vyvolalo smiech v celom štábe aj medzi kolegami.
Herečka Bella Podaras zažila počas natáčania plážových scén seriálu Eufória v Malibu vtipný a poriadne nečakaný moment. Plavku ju doslova potrápili! Scéna mala pôsobiť prirodzene a uvoľnene – Bella bežala po piesku, okolo nej šumeli vlny a ponad hlavu jej lietali hlučné čajky.
Všetko prebiehalo super, až dokým... Zrazu sa situácia otočila a málom všetci pukli od smiechu. Pri rýchlom behu sa spodný diel jej bikín začal zosúvať a Bella v jednom okamihu skoro nechtiac ukázala viac, než bolo v scenári. Reagovala však bleskovo – jednu ruku nechala v záberoch voľne mávať a tou druhou si zachránila plavky.