Obrovský TRAPAS na Miss: Finalistke sa SMEJE celý svet!

THAJSKO - Miss Panama si užívala chvíľu slávy o pár sekúnd skôr, než mala – teda vlastne úplne zbytočne. Keď si bola istá, že jej moderátor práve splnil sen, vykročila sebavedomo dopredu… len aby sa vzápätí vrátila späť, ako keď si niekto omylom zoberie cudzie topánky. Aspoň že internet ju zbožňuje!
Finále Miss Grand International 2025 prinieslo moment, na ktorý sa len tak nezabudne. Isamar Herrera, reprezentantka Panamy, sa stala nečakanou hviezdou sociálnych sietí – nie však vďaka úspechu, ale kurióznemu nedorozumeniu počas vyhlasovania výsledkov. Moderátor večera oznamoval mená súťažiacich postupujúcich do TOP 20 (respektíve TOP 22).
V hlučnej aréne so slabým zvukom na pódiu však Herrera zrejme zachytila iné slovo, ako v skutočnosti odznelo. Bola presvedčená, že zaznela „Panama“. S obrovským úsmevom vyšla dopredu medzi finalistky, ktoré skutočne pokračovali v súťaži. Až po chvíli ticha, keď sa všetci snažili zorientovať, prišla nepríjemná oprava.
Moderátor sa do mikrofónu ospravedlnil: „Ospravedlňujem sa, vyhlásil som Miss Grand Paraguay.“ Kráska z Panamy tak musela pred zrakmi divákov ustúpiť a prenechať miesto správnej účastníčke, Paraguajčanke Cecilii Romero. Incident sa okamžite stal hitom internetu. Reakcie fanúšikov boli rôzne – od súcitu až po pobavenie.
Objavovali sa komentáre ako: „Aký smutný a ponižujúci moment." „Stáva sa, škoda len, že to bolo v priamom prenose,“ zhodnotil jeden z divákov. Aj keď jej korunka nakoniec unikla, popularitu rozhodne získala. Súťaž napokon ovládla Emma Tiglao z Filipín, ktorá si odniesla prestížny titul Miss Grand International 2025.