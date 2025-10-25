Speváčka slávneho hitu sa VYDALA: Svadba ako z rozprávkovej KNIHY!

NEW YORK -Speváčka Carly Rae Jepsen (38) je vydatou pani! Autorka megahitu Call Me Maybe si povedala svoje „áno“ s hudobným producentom Coleom M.G.N. – a to na intímnom obrade v srdci New Yorku.
Podľa magazínu Vogue, ktorý priniesol aj exkluzívne fotky, sa svadba konala začiatkom mesiaca v legendárnom Chelsea Hoteli. Carly žiarila v elegantných bielych šatách a klasickom závoji, ktorý nádherne kontrastoval s jej ryšavými vlasmi. Na jednej z fotiek vášnivo bozkáva svojho čerstvého manžela – no romantika ako z filmu.
Na obrade bolo len okolo 100 hostí, pričom svadbu viedli Carlyina teta a strýko. Speváčka priznala, že s Coleom čakali slzy dojatia, no napokon sa len smiali a užívali si bezstarostnú, radostnú atmosféru. „Energia bola taká ľahká a veselá, že sme jednoducho nemohli plakať,“ prezradila pre Vogue. Hudba, samozrejme, nemohla chýbať – veď obaja sú hudobníci telom aj dušou.
Na hostine sa hrali špeciálne pesničky, ktoré ich mali „znovu spojiť“, ak by sa medzi hosťami náhodou stratili. Hostia si navyše hľadali miesta podľa kníh Leonarda Cohena a Patti Smith – originálny nápad, ktorý dokonale vystihol umeleckého ducha dvojice. Carly a Cole sa spoznali počas skladateľskej spolupráce v roku 2021, no randenie začalo až o rok neskôr. Romantická žiadosť o ruku prišla minulý september v Taliansku.