Hilary Duff v SLZÁCH: Celú KÁVU si vyliala do luxusnej kabelky za tisíce!

LOS ANGELES - Herečka a speváčka Hilary Duff mala poriadne zlý deň! Na svojom Instagrame odhalila, že sa rozplakala po tom, čo si vyliala celú kávu do svojej drahej kabelky Balenciaga.
„Vyliala som si CELÚ kávu do kabelky a na predné sedadlo,“ napísala k fotke z auta. „Cappuccino s plnotučným mliekom. Ani som si nestihla dať jeden dúšok.“ O pár minút neskôr pridala ďalší záber – na ňom je už uplakaná. „Zavolala som manželovi a rozplakala som sa,“ priznala úprimne herečka, ktorá je vydatá za hudobníka Matthewa Komu od roku 2019.
V treťom príspevku si ešte s humorom všimla modrý tampón v kabelke a naznačila, že je práve v „tých dňoch“ – čo jej smolu len umocnilo. Nie je známe, koľko presne kabelka stála, no podľa webu Balenciaga sa podobné kúsky predávajú okolo 3 000 dolárov (vyše 2 700 eur). Duff pritom patrí medzi celebrity, ktoré si na luxusné značky veľmi nepotrpia – no Balenciaga je v Hollywoode obľúbená najmä u Kim Kardashian.
Kim sa totiž začiatkom roka 2024 pochválila, že vlastní až 129 kabeliek Balenciaga v celkovej hodnote približne 387-tisíc dolárov! A medzi nimi aj kontroverzný „odpadkový vak“ za 1 790 dolárov, ktorý jej daroval samotný dizajnér Demna počas Paris Fashion Weeku 2022. Tak či onak, chúďa Hilary! Dúfajme, že kabelka aj jej nálada sa z tejto kávovej katastrofy rýchlo spamätajú.
