Desivé ZRANENIE slávneho speváka: Motorová píla mu ODREZALA PRSTY... Z opisu nehody mrazí!

LONDÝN - Hudobný svet obletela nepríjemná správa! Legendárny spevák a basgitarista kapely Spandau Ballet, Martin Kemp (64), skončil v nemocnici po hrozivej nehode s motorovou pílou. Spevák si vážne poranil ruku a podľa jeho syna mohol prísť aj o prsty.
Incident odhalil Martinov syn, známy moderátor Roman Kemp, ktorý v podcaste You About opísal, ako sa o nehode dozvedel. „Bol piatok večer, práve som skončil v práci a pozrel som sa na mobil. Otec poslal fotku ruky, na ktorej mal všetky prsty silno obviazané,“ povedal Roman. „A pod tým len napísal: ‚Áno… motorová píla.‘“ Najskôr si myslel, že ide o vtip, no keď mu otec neodpovedal, začal mať zlé tušenie.
„Písal som mu, čo sa stalo, ale nič. Ozvala sa aj moja sestra Harley, ale ani jej nič nenapísal,“ dodal. Neskôr sa ukázalo, že Martin sa snažil odrezať konár v záhrade a namiesto toho, aby zavolal odborníka, rozhodol sa to spraviť sám. „Má 65 rokov, peniaze mu nechýbajú, mohol si zavolať profesionála,“ žartoval Roman. Podľa jeho slov spevák chytil motorovú pílu za čepeľ, ktorá nemala ochranný kryt, a tá sa v tej chvíli zapla. „Mal obrovské šťastie, že neprišiel o ruku. Poznám človeka, ktorý prišiel o prst kvôli tomu istému,“ povedal Roman.
Po nehode vraj Martin zreval od bolesti a utekal za manželkou Shirlie, pričom mu krv tiekla po celej ruke. Tá mu okamžite pomohla a zranený hudobník putoval rovno do nemocnice, kde mu ošetrili ruku a podali injekciu proti tetanu. Jeho kamarát, spevák Tom Grennan, si s humorom poznamenal, že Shirlie by určite nebola nadšená, keby po nehode nemohol hrať na gitaru.