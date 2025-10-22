Televízna hviezdička si neustriehla výstrih: Ups, prsia na úteku!

LONDÝN - Na prominentnej akcii sa snažila zažiariť, no nakoniec jej to nevyšlo. Televíznu hviezdičku zradil jej odvážny výstrih. A prsia sa rozhodli vydať na vlastný výlet!
Na prominentných akciách sa vždy niečo deje – tentoraz bola hlavnou hviezdou večera kráska Chloe Burrows. Bývalá účastníčka populárnej reality šou Love Island dorazila na Pride of Britain Awards v Londýne v úzkych korzetových šatách, ktoré ju zradili na plnej čiare.
Počas oficiálnej časti večera sa ešte ako tak držala, no po skončení akcie to už išlo s ňou dolu kopcom. Chloe si dopriala pár drinkov, a keď opúšťala párty, šaty jej už boli zrejme o čosi menej pohodlné. Odchádzala bosá, s topánkami v ruke a úsmevom na tvári.
Na tom by nebolo nič zlé, ak by... neposlušná bradavka nechcela pozdraviť svet. Chloe mala doslova prsia na úteku! Vďakabohu, že máme v takýchto situáciách priateľov, ktorí nám pribehnú na pomoc. Ďakovať im môže aj televízna hviezdička, pretože ak by ich nebolo, možno by to dopadlo aj o čosi horšie.
