Modelka Victoria´s Secret bojujúca s RAKOVINOU: Chcela byť opäť súčasťou šou... Dostala košom!

LOS ANGELES - Talianska modelka Bianca Balti (41), ktorá od minulého roka statočne bojuje s rakovinou vaječníkov, sa stala symbolom odvahy a nezdolnosti pre mnohých pacientov po celom svete. Po rokoch sa chcela opäť prejsť po legendárnom móle Victoria’s Secret Fashion Show, no podľa vlastných slov sa jej pokus skončil sklamaním – značka jej žiadosť údajne úplne ignorovala.
Slávna kráska bojujúca s RAKOVINOU: Nasadila šaty, úsmev a... Ohurovala na pódiu aj bez vlasov!
Rodáčka z mesta Lodi v Lombardii sa o svoju skúsenosť podelila s verejnosťou v osobnej eseji na platforme Substack. V nej úprimne priznala, že poslať otvorený list známej značke nebolo jednoduché. „Vlastne ani neviem, kde sa vo mne vzala tá odvaha, ale urobila som to. Jediné veci, ktorých v živote ľutujeme, sú premárnené šance. Tak som sa spýtala samej seba: ‚Čo môžem stratiť?‘ A šla som do toho. Vyhľadala som si e-mailové adresy a rozposlala svoj otvorený list všetkým možným ľuďom v spoločnosti, ktorých som našla,“ napísala modelka.
K svojmu kroku ju vraj inšpiroval aj fakt, že značka Victoria’s Secret v posledných rokoch opustila prísne ideály krásy a začala dávať priestor rozmanitosti – ženám rôznych tvarov, pôvodov či veku. „Počas posledných rokov som sledovala krásnu transformáciu vašej značky smerom k väčšej rozmanitosti a začleňovaniu. Videla som ženy všetkých veľkostí, etnického pôvodu, pohlavia aj veku, ktoré dostali priestor vo vašich kampaniach a na prehliadkach. Keď som zistila, že sa prehliadka Victoria’s Secret opäť vracia, cítila som niečo silné – že tam mám byť aj ja. Nie som najmladšia, s najlepšími krivkami ani v najlepšej kondícii. Ale som silná, statočná a nažive. A som stále sakramentsky sexy. Svoje jazvy nosím s hrdosťou. Byť opäť na tom móle by nebol len splnený osobný sen, ale vyslalo by to nádej miliónom žien: ‚Život ide ďalej aj tvárou v tvár nepriazni osudu. Nie si o nič menej žena. Si sexy. Si nezastaviteľná.‘ Som toho živým dôkazom,“ napísala Balti vo svojich mailoch tímu Victoria’s Secret.
Podľa zahraničných médií však mohlo dôjsť aj k nešťastnému nedorozumeniu. Bianca totiž e-maily rozposlala 6. októbra, zatiaľ čo samotná prehliadka sa konala 15. októbra. Je teda veľmi pravdepodobné, že v tom čase už bol program podujatia definitívne uzavretý. Aj napriek tomu sa jej slová dotkli tisícok žien po celom svete. Bianca Balti svojou odvahou opäť dokázala, že krása nespočíva v dokonalosti, ale v sile a odhodlaní ísť ďalej – aj po boji s vážnou chorobou.