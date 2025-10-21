Výnimočné FOTO Anny Kurnikovovej: Tehotná kráska ukázala svoje deti!

LOS ANGELES - Anna Kurnikovová (44) prekvapila fanúšikov novou fotografiou, na ktorej ukázala svoje tri deti aj rastúce tehotenské bruško! Bývalá tenistka čaká štvrté dieťatko s partnerom Enriquem Iglesiasom (50) a rodinka vyzerá šťastnejšie než kedykoľvek predtým.
Na záberoch sa Anna objavila v kostýme kačky, pod ktorým bolo vidieť rastúce tehotenské bruško, zatiaľ čo jej dve dcérky Lucy (7) a Mary (5) pózovali v oranžových tekvicových kostýmoch a syn Nicholas (7) zvolil pohodové žlté tričko a čierne kraťasy. A zábermi fanúšikov nadchla, plavovláska totiž často na sociálne siete fotky nepridáva.
Aj túto zverejnila po ročnej odmlke. A fanúšikovia sa v komentároch okamžite začali rozplývať: „Aké rozkošné deti! Nemôžem sa dočkať ďalšieho bábätka,“ píšu. „To je nádhera. Deti vyzerajú ako mama aj otec zároveň,“ dodávajú ďalší. Anna sa po dlhšom čase opäť podelila o kúsok svojho súkromia a fanúšikovia dúfajú, že čoskoro ukáže aj nového člena rodiny.