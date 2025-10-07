Muzikálový svet v SMÚTKU: Zomrela hviezda (†46) Fantóma opery!

SYDNEY – Svet muzikálu smúti. Vo veku 46 rokov zomrel austrálsky herec Ben Lewis, známy najmä ako predstaviteľ legendárneho Fantóma opery v londýnskom West Ende. Umelca zradilo zdravie – po dlhej chorobe podľahol rakovine čriev.
Smutnú správu potvrdil jeho priateľ, televízny moderátor Todd Woodbridge, ktorý na Instagrame napísal dojímavé slová na Benovu počesť.
Ben Lewis sa narodil 28. septembra 1979 v Londýne do rodiny operných spevákov. Od detstva bol obklopený hudbou a umením. Študoval spev na prestížnej Royal College of Music v Londýne a neskôr na Western Australian Academy of Performing Arts, kde sa naplno rozvinul jeho muzikálový talent. V 2000-tych rokoch účinkoval v Sydney v úspešných produkciách ako Urinetown, Priscilla, kráľovná púšte či A Little Night Music.
Prielom v kariére prišiel v roku 2011, keď zažiaril v austrálskej verzii muzikálu Love Never Dies – pokračovaní legendárneho diela Andrewa Lloyda Webbera. O niekoľko rokov neskôr, v rokoch 2017 až 2018, si Ben splnil sen – hral titulnú rolu Fantóma opery priamo na slávnom West Ende v Londýne. Publikum i kritici si ho zamilovali. Okrem toho sa predstavil aj v britských muzikálových turné Love Me Tender, The Bodyguard a v obnovenom londýnskom predstavení Company z roku 2018.
Benovi diagnostikovali rakovinu čriev vo februári 2024. Napriek ťažkej diagnóze sa snažil zostať optimistický a pokračoval v práci, kým mu to zdravie dovolilo. Lewis po sebe zanechal manželku, austrálsku herečku Melle Stewart (43), ktorá sama prekonala vážne zdravotné problémy. V roku 2021 utrpela ťažkú mozgovú príhodu, ktorú neskôr pripísala veľmi zriedkavej reakcii na vakcínu AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%