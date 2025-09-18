Premiéra muzikálu o Krajíčkovi (†57): Hlaváček po smrti otca v spoločnosti a TÚTO ženu Ivan miloval!

BRATISLAVA - Krajíček úsmevu je muzikál, ktorý je poctou nezabudnuteľnému slovenskému hercovi a moderátorovi Ivanovi Krajíčkovi (†57). Vo štvrtok večer Divadlo komédie usporiadalo jeho slávnostnú premiéru. Len 3 týždne po smrti otca prišiel do spoločnosti aj herec Ivo Hlaváček a... Túto ženu legendárny Ivan miloval!
Tento rok si Slovensko pripomína nedožité 85. narodeniny legendárneho slovenského herca, humoristu a zabávača Ivana Krajíčka. Pri tejto príležitosti vznikol pod taktovkou režiséra a scenáristu Svetozára Sprušanského divadelné predstavenie na jeho počesť, s názvom Krajíček úsmevu. A vo štvrtok večer sa v Dome kultúry Ružinov konala slávnostná premiéra.
Tú si nenechalo ujsť mnoho známych osobností. Uvedenie novinky do sveta si prišiel vychutnať dokonca aj Ivo Hlaváček, a to len 3 týždne po smrti svojho slávneho otca Olda Hlaváčka. Práve on však tvoril s legendárnym Krajíčkom nerozlučnú humoristickú dvojicu a v muzikáli má aj svoje zastúpenie - stvárňuje ho herec Ondrej Ferko.
Divadelné predstavenie si nenechala ujsť ani životná láska Ivana Krajíčka, Mária alias Babula. S tou prežil dlhých 32 rokov spoločného života. Pozrite, ako dnes vyzerá!
Viac o muzikáli Krajíček úsmevu sa dozviete z rozhovoru s režisérom Svetozárom Sprušanským!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%