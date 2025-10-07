Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

JLo a Ben Affleck po rozvode OPÄŤ SPOLU: Nežné objatia aj široké úsmevy!

Ilustračný obrázok FOTO VNÚTRI! Zobraziť galériu (7)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

NEW YORK – Hollywood opäť žije starou láskou! Ben Affleck (53) a Jennifer Lopez (56) sa po rozvode objavili spolu na červenom koberci – a okamžite rozprúdili vášne medzi fanúšikmi. Dvojica, ktorú svet pozná ako Bennifer, sa stretla na premiére filmu „Kiss of the Spider Woman“ v New Yorku!

Tentoraz však – aspoň podľa ich slov – išlo len o prácu. J.Lo v muzikáli žiari ako hlavná hviezda, zatiaľ čo Affleck zastáva úlohu výkonného producenta. Na projekte sa podieľala aj jeho produkčná spoločnosť Artist Equity, ktorú Ben vedie s hercom Mattom Damonom.

JLo a Ben Affleck
Zobraziť galériu (7)

Na premiére to však vyzeralo, akoby medzi bývalými plameňmi ešte stále niečo tlelo. Ben sa k Jen naklonil, objal ju a dokonca jej položil ruku na pás. Obaja sa usmievali do objektívov a pôsobili, akoby žiadne dramatické rozvody nikdy neexistovali. Pripomeňme, že rozvod páru bol oficiálne dokončený v roku 2024, keď Jennifer práve nakrúcala tento muzikál.

Speváčka a herečka neskôr priznala, že práca na filme jej pomohla prekonať jedno z najťažších období života. „Bol to únik z reality, niečo, čo mi zachránilo dušu,“ povedala J.Lo. Či išlo len o profesionálne stretnutie, alebo v ich srdciach opäť preskočila iskra, ukáže až čas. No jedno je isté – vidieť Bennifer opäť spolu bolo pre fanúšikov čisté déjà vu!

JLo a Ben Affleck
Zobraziť galériu (7)

Viac o téme: Jennifer LopezBen Affleck
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jennifero Lopez a Ben
Ben Affleck na premiére nového filmu: Po svojom boku mal nečakanú podporu!
Zahraniční prominenti
Ben Affleck
Ben Affleck po prvýkrát o rozvode s Jennifer Lopez: Prehovoril o veľkých rozdieloch a pocitoch voči exmanželke!
Zahraniční prominenti
Jennifer Lopez.
Jennifer Lopez pár mesiacov po rozvode: Špekulácie o novom vzťahu s hviezdnym hercom!
Zahraniční prominenti
Jennifer Lopez a Ben
Jennifer Lopez a Ben Affleck dali za manželstvom definitívnu bodku: Dvojica vyriešila posledné detaily rozvodu!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia mestského poslanca Martina Winklera na tému: Bratislava na dlhu
Tlačová konferencia mestského poslanca Martina Winklera na tému: Bratislava na dlhu
Správy
Voštinára v Inkoginte prekvapili: Pozrite, aký originálny darček dostal!
Voštinára v Inkoginte prekvapili: Pozrite, aký originálny darček dostal!
Prominenti
Výstava Franz Kafka - Člověk své i naší doby v Múzeu Vojtecha Löfflera
Výstava Franz Kafka - Člověk své i naší doby v Múzeu Vojtecha Löfflera
Správy

Domáce správy

Brusel stopol plán vlády:
Brusel stopol plán vlády: Čerpanie eurofondov na energopomoc nie je v súlade s predpismi EÚ!
Domáce
Tomáš Taraba
Minister Taraba oznámil pokračovanie programu Obnov dom: Spustiť sa má na budúcu jar
Domáce
Zásoby krvnej skupiny B
Zásoby krvnej skupiny B s negatívnym Rh faktorom sú hraničné! Transfúzna služba vyzýva darcov na pomoc
Domáce
V Leviciach sa šíri vírusová hepatitída A – desiatky prípadov v Ladislavovom Dvore aj azylovom dome
V Leviciach sa šíri vírusová hepatitída A – desiatky prípadov v Ladislavovom Dvore aj azylovom dome
Levice

Zahraničné

Po ťažkej chorobe zomrela
Po ťažkej chorobe zomrela Dana Drábová: Výrazná osobnosť českej vedy a politiky
Zahraničné
Sýrska armáda a Kurdi
Sýrska armáda a Kurdi sa dohodli na prímerí po eskalácii bojov v Aleppe
Zahraničné
Viktor Orbán a Vladimir
TOTO Putin ešte nikdy neurobil: Môže to ovplyvniť situáciu v Európe! Zlá správa pre Orbána?
Zahraničné
Friedrich Merz
Nemecký kancelár Merz žiada zrušiť zákaz predaja áut so spaľovacím motorom
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! JLo a Ben Affleck
JLo a Ben Affleck po rozvode OPÄŤ SPOLU: Nežné objatia aj široké úsmevy!
Zahraniční prominenti
Spackaná OPERÁCIA českej speváčky:
Spackaná OPERÁCIA českej speváčky: Prepichnutý mechúr a KOLAPS obličky!
Domáci prominenti
Nicole Kidman
Nicole Kidman na verejnosti po prevalení ROZVODU: Zmenený IMIDŽ a... Aha, s kým bola!
Zahraniční prominenti
George Clooney
Šokujúce priznanie Georgea Clooneyho: Po odovzdávaní cien bol NA MOL... Ledva chodil!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Na severe Grécka našli
Na severe Grécka našli tajomného tvora: Až testy DNA odhalili, že ide o hybrida! Vedci sú v nemom úžase
Zaujímavosti
Vesmírna rarita: Záhadná kométa
Vesmírna rarita: Záhadná kométa z medzihviezdneho priestoru mení farbu! Vedci nevedia, čo od nej čakať
Zaujímavosti
Sexuálne experimenty skončili v
Sexuálne experimenty skončili v nemocnici: Čo všetko končí v zadku pacientov? Lekár prezradil najkurióznejšie prípady
Zaujímavosti
Zvyknete jesť šalát spolu
Zvyknete jesť šalát spolu s jedlom? CHYBA: Mali by ste ho jesť takto
vysetrenie.sk

Dobré správy

Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce

Ekonomika

Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!
Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)
Pýta sa vás banka, komu posielate peniaze? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť o overovaní príjemcov! (otázky a odpovede)
Našlo Japonsko svoju „Železnú lady“? Novou premiérkou sa má stať bývalá bubeníčka v heavy metalovej kapele! (foto)
Našlo Japonsko svoju „Železnú lady“? Novou premiérkou sa má stať bývalá bubeníčka v heavy metalovej kapele! (foto)

Šport

Paráda, Rebecca! Šramková po tuhom boji vyradila ruskú protivníčku, čaká ju najťažší kaliber
Paráda, Rebecca! Šramková po tuhom boji vyradila ruskú protivníčku, čaká ju najťažší kaliber
WTA
Čas uplynul, Regendu si nikto nevybral: O budúcnosti slovenského útočníka je rozhodnuté
Čas uplynul, Regendu si nikto nevybral: O budúcnosti slovenského útočníka je rozhodnuté
NHL
VIDEO Greif sa oprel do zväzu a ostro reaguje: Absurdná a banálna situácia!
VIDEO Greif sa oprel do zväzu a ostro reaguje: Absurdná a banálna situácia!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Toto naozaj nebol hokej: Tampa dostala tvrdý trest za vyhrotený zápas s Floridou
Toto naozaj nebol hokej: Tampa dostala tvrdý trest za vyhrotený zápas s Floridou
NHL

Auto-moto

Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
Motivácia a inšpirácia
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Odborné stáže počas štúdia zvyšujú šance mladých na prácu: Prečo sú pre absolventov kľúčové?
Po škole do zamestnania
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zamestnajte sa v Nemecku so spoločnosťou Areon Services GmbH: Istota, podpora a férové podmienky
Zaujímavé pracovné ponuky
Z kancelárie do sveta freelance: Čo sa naozaj naučia ľudia, ktorí si zmenia život?
Z kancelárie do sveta freelance: Čo sa naozaj naučia ľudia, ktorí si zmenia život?
Podnikanie

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Nečakaná návšteva? Vyskúšajte recept na syrové twister tyčinky
Chuťovky
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Najlepšia mrkvová polievka na 3 spôsoby: Jednoduchá aj krémová
Výber receptov

Technológie

Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
Markíza a JOJ majú problém. Protimonopolný úrad preveruje zákaz pretáčania reklám. TÚSR tento krok PMÚ otvorene víta
Operátori
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
POZOR! Takto ma chcel online podvodník namočiť do prania špinavých peňazí! Táto práca znela dokonale!
Bezpečnosť
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Netflix v októbri poriadne pritvrdzuje. Priprav sa na šok, slzy aj napätie. Toto sú filmy a seriály, ktoré musíš vidieť
Filmy a seriály
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
Umelá inteligencia sa začína správať ako živá bytosť. Nabrala vedomie? Stále viac ľudí je o tom presvedčených
Správy

Bývanie

6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru

Pre kutilov

Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Trenčkoty a bundy, ktoré sú na jeseň veľmi IN: Tieto strihy ovládli prehliadkové móla i ulice
Móda
Trenčkoty a bundy, ktoré sú na jeseň veľmi IN: Tieto strihy ovládli prehliadkové móla i ulice
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Brusel stopol plán vlády:
Domáce
Brusel stopol plán vlády: Čerpanie eurofondov na energopomoc nie je v súlade s predpismi EÚ!
V českých voľbách sa
Domáce
V českých voľbách sa volilo aj zo Slovenska: Mrazivé výsledky a šok pre Babiša, výprask pre Okamuru a Konečnú!
Slovenský ZVRAT! Kaliňák oznámil
Domáce
Slovenský ZVRAT! Kaliňák oznámil na návšteve Ukrajiny veľký balík pomoci, TOTO všetko obsahuje!
HROMADNÁ nehoda na Kysuciach:
Domáce
HROMADNÁ nehoda na Kysuciach: Na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá s kamiónom, hrozivé FOTO z miesta nehody

Ďalšie zo Zoznamu