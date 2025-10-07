JLo a Ben Affleck po rozvode OPÄŤ SPOLU: Nežné objatia aj široké úsmevy!

NEW YORK – Hollywood opäť žije starou láskou! Ben Affleck (53) a Jennifer Lopez (56) sa po rozvode objavili spolu na červenom koberci – a okamžite rozprúdili vášne medzi fanúšikmi. Dvojica, ktorú svet pozná ako Bennifer, sa stretla na premiére filmu „Kiss of the Spider Woman“ v New Yorku!
Tentoraz však – aspoň podľa ich slov – išlo len o prácu. J.Lo v muzikáli žiari ako hlavná hviezda, zatiaľ čo Affleck zastáva úlohu výkonného producenta. Na projekte sa podieľala aj jeho produkčná spoločnosť Artist Equity, ktorú Ben vedie s hercom Mattom Damonom.
Na premiére to však vyzeralo, akoby medzi bývalými plameňmi ešte stále niečo tlelo. Ben sa k Jen naklonil, objal ju a dokonca jej položil ruku na pás. Obaja sa usmievali do objektívov a pôsobili, akoby žiadne dramatické rozvody nikdy neexistovali. Pripomeňme, že rozvod páru bol oficiálne dokončený v roku 2024, keď Jennifer práve nakrúcala tento muzikál.
Speváčka a herečka neskôr priznala, že práca na filme jej pomohla prekonať jedno z najťažších období života. „Bol to únik z reality, niečo, čo mi zachránilo dušu,“ povedala J.Lo. Či išlo len o profesionálne stretnutie, alebo v ich srdciach opäť preskočila iskra, ukáže až čas. No jedno je isté – vidieť Bennifer opäť spolu bolo pre fanúšikov čisté déjà vu!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%