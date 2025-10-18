Česko v SMÚTKU: Zomrel umelec, ktorého poznal celý svet!

PRAHA - Vo veku 96 rokov zomrel v piatok český výtvarník Milan Dobeš, priekopník svetového kinetického a konštruktivistického umenia, ktorý vystavoval s ikonami výtvarného umenia vrátane Andyho Warhola či Victora Vasarelyho. Svojou tvorbou prekročil hranice vtedajšieho socialistického Československa a stal sa rešpektovanou osobnosťou svetovej avantgardy. TASR o tom informuje podľa webového portálu iDNES.cz.
Jeho tvorba formovala českú aj slovenskú výtvarnú scénu druhej polovice 20. storočia. Rodák z Přerova väčšinu svojho života prežil na Slovensku. Zásadným zlomom v jeho kariére bol trojmesačný pobyt vo Francúzsku, kam mohol odísť vďaka fingovanej žiadosti o sobáš. Dostal sa do kontaktu s moderným umením, pričom sa živil maľovaním pouličných scén.
Dvere na medzinárodnú scénu mu v roku 1966 otvorila výstava svetelných a kinetických objektov v Dome československo-sovietskeho priateľstva v Prahe, ktorá upútala pozornosť významných teoretikov. Jeho diela potom putovali na prestížne svetové výstavy.
Jedným z vrcholov Dobešovej kariéry bola v roku 1971 spolupráca s American Wind Symphony Orchestra v USA, kde sa podieľal na vytvorení monumentálneho svetelno-kinetického objektu, ktorý bol synchronizovaný s hudbou významných skladateľov.
Jeho postavenie medzi kľúčovými predstaviteľmi svetového konštruktivizmu potvrdila v roku 2013 účasť na prestížnej výstave „Dynamo - Storočie svetla a pohybu v umení 1913-2013“ v Grand Palais v Paríži, ktorá rekapitulovala storočie kinetického umenia. Z bývalého Československa boli na výstavu vybraní iba František Kupka a Milan Dobeš.