Na pódiu sexi bohyňa, mimo neho... Aha, Shakira je ako taká školáčka!

NEW YORK - Pôsobí dojmom akoby objavila elixír večnej mladosti! Reč je o slávnej speváčke Shakire, ktorá sa počas uplynulého víkendu zdržiavala v New Yorku. Tam vystúpila v rámci podujatia s názvom Global Citizen Festival a zaujímavé zábery sa podarilo spraviť aj paparazzom.
Kolumbijská speváčka Shakira bola hlavnou hviezdou 13. ročníka festivalu Global Citizen Festival v Central Parku. Toto podujatie spája hudbu s aktivizmom a zameriava sa na globálne výzvy, ako je boj proti extrémnej chudobe, ochrana životného prostredia a podpora vzdelávania. „Som poctená, že tu môžem vystupovať. Hudba bola vždy mojím spôsobom, ako sa spojiť s ľuďmi a zanechať odkaz vo svete,” uviedla na margo svojho vystúpenia krásna umelkyňa.
Shakira sa na pódiu predviedla vo vzorovanom overale, ktorého látka kopírovala jej dokonalé krivky. Samozrejmosťou bol bezchybný mejkap a rozpustené vlasy pripomínajúce hrivu. Ako informujú zahraničné médiá, na podujatí zazneli jej slávne skladby ako She Wolf, Whenever Wherever, či napríklad Underneath Your Clothes.
Úspešná umelkyňa sa počas uplynulých dní nevyhla záujmu paparazzov. Tí si na ňu spoločne s niekoľkými priaznivcami počkali pred hotelom, v ktorom bola ubytovaná. Speváčka aj pri nich nešetrila úsmevom a ochotne rozdávala autogramy.
Speváčka mala na sebe pohodlné oblečenie, tvár, na ktorej má minimum vrások, si kryla výraznými slnečnými okuliarmi. Aj vám sa zdá, že by pokojne zapadla medzi nejaké vysokoškoláčky?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%